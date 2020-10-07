В Монголии обсуждалось использование цифровых подписей

Монголия будет работать над созданием электронного правительства или системы интеллектуального правительства.

Постоянный комитет по инновациям и электронной политике Монголии провел обсуждение использования электронных цифровых подписей и официальной переписки между государственными органами, передает CentralAsia.

Отметив, что менее 100 лет назад сельское хозяйство и животноводство доминировали в мировой экономике и впервые были разработаны промышленные технологии, председатель постоянной комиссии Н.Учрал сказал: «Это очень короткий срок по сравнению с историей человеческой цивилизации. Однако за последние 20 лет искусственный интеллект и цифровизация на основе блокчейна, а также ряд технологических прорывов поставили перед собой совершенно новую задачу и требуют политику развития».

«В соответствии с постановлением парламента № 52 от 13 мая 2020 года был утвержден долгосрочный программный документ „Перспектива-2050“. В рамках цели создания „надлежащего управления“ документ определяет конкретные политики в рамках темы „умного управления“, „умной структуры“ и цифровизации частной системы граждан Монголии. В течение следующих 30 лет Монголия будет работать над созданием электронного правительства или системы интеллектуального правительства, которая позволит ей выполнять свою основную миссию по обслуживанию своих граждан, — продолжил он. — В рамках этой цели мероприятия планировалось реализовать в три этапа: успешное электронное правительство на 2020–2030 годы, эффективное электронное правительство на следующие 10 лет и электронное правительство, ориентированное на граждан».

«Нашим первым приоритетом является создание эффективной политики электронного правительства и правовой среды, обеспечивающей информационную безопасность», — добавил он.

Директор главного архивного управления Монголии С. Энхбаатар выступил с докладом о законе об архивах и электронном учете, председатель Управления по связи и информационным технологиям Б. Болор-Эрдэнэ доложила о проекте электронной Монголии, а руководитель Департамента планирования ИТ-политики CITA Б. Билэгдэмбэрэл представил общую схему и проблемы электронной переписки между государственными органами.

С. Энхбаатар сообщил, что в новой редакции закона «Об архивах» предусмотрено создание государственной базы данных, перевод архивных документов в электронный вид, контроль безопасности и электронная подпись документов.

Б. Болор-Эрдэнэ подчеркнула, что граждане сталкиваются с такими трудностями, как заторы на дорогах, бюрократия и трудоемкий доступ к общественным услугам. «Проект „Электронная Монголия“ будет предлагать государственные услуги в режиме онлайн. После завершения проекта граждане смогут получить 181 государственную услугу через мобильное приложение», — сказала она.