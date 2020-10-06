12 тыс. тг теряют в среднем казахстанцы из-за кибермошенников

Граждане очень беспечно относятся к данным своих карт, хотя каждый третий сталкивался с мошенниками, действовавшими от лица банков.

В Казахстане фиксируют рост активности мошенников, использующих дистанционные средства коммуникации с пользователем (e-mail, SMS, соцсети, мессенджеры и особенно телефоны). При этом страдают держатели банковских карт, которые весьма беспечно относятся к своим финансовым данным, свободно рассылая их в мессенждерах, скидывая фотографии банковских карт в чатах и т. д. В целом же, со злоумышленниками, притворявшимися банковскими работниками, хотя бы раз сталкивался почти каждый третий казахстанец (31%).

Об этом рассказали представители «Лаборатории Касперского» и «Евразийского Банка» в Казахстане на совместной онлайн-конференции. В трех из четырех вышеуказанных случаев (73%) речь идет о телефонном мошенничестве. При этом злоумышленники собирают нужную информацию заранее и активно используют методы социальной инженерии. Так, в трети случаев они полностью называли правильные имя, фамилию и отчество того, кому звонили.

Наиболее часто казахстанцы сталкиваются с такими «легендами», как предложение кредита (64%), необходимость подтвердить свои данные (пароль, номер банковской карты, пин-код, CVV-код, 59%) и сообщение о блокировке карты (44%). В 43% случаев злоумышленники пытались выведать код из SMS или данные карты, а в 22% случаев — убеждали пользователя перевести деньги якобы на безопасный счет.

В среднем сумма ущерба от действий мошенников, представляющихся сотрудниками банковских организаций, в первой половине 2020 года составляла почти 12000 тенге.

«Опрос показал, что телефонное мошенничество набирает обороты, эта угроза становится все более масштабной для жителей Казахстана. Мы хотим напомнить о необходимости осторожно относиться к звонкам с незнакомых номеров, особенно от людей, представляющихся сотрудниками банков. Помните, что настоящий банковский работник ни в коем случае не будет просить назвать коды и пароли. Не бойтесь проявить невежливость и смело кладите трубку в случае малейших сомнений. Вы всегда можете самостоятельно перезвонить по номеру, указанному на обороте карты, чтобы перепроверить, действительно ли это был звонок из банка», — рассказывает Евгений Питолин, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии, СНГ и странах Балтии.

Вместе с тем, как отметила Светлана Королева, исполнительный директор Евразийского банка, куратор направления карточных и платежных операций, процессинга и цифровых услуг, в Казахстане — один из самых низких показателей мошенничества по сравнению с другими странами мира. Однако резкий всплеск активностей был зафиксирован во время пандемии, в июне–июле на всей территории страны в большинстве казахстанских банков.

«В основном это было телефонное мошенничество, так называемый вишинг (voice phishing, голосовой фишинг). Мошенники представляются работниками службы безопасности или call-центра банка. При этом номер телефона благодаря специальным программам-анонимайзерам отражается у пользователя как официальный номер банка. В мире существует уже целая индустрия обмана клиентов через социальную инженерию. Бороться с этим можно только сообща всем участникам платежного рынка, в том числе — повышая финансовую грамотность клиентов», — считает Светлана Королева.

Эксперты напомнили о базовых правилах безопасности, которые позволят противостоять телефонным мошенникам:

— с осторожностью относитесь к звонкам от людей, которые представляются сотрудниками банков;

— не переходите по сомнительным ссылкам из SMS или сообщений в мессенджерах;

— ни в коем случае никому и никогда не сообщайте CVV карты (трехзначный код, расположенный на обратной стороне) и одноразовые коды из SMS или push-уведомлений;

— в случае любых подозрений немедленно положите трубку и перезвоните в банк самостоятельно по номеру, указанному на обратной стороне карты.

В целом по миру по итогам 2019 года затраты и недополученные средства от мошенничества и кибератак достигли 5,2 трлн долларов. Лидерами по мошенничеству являются США (51,3%), Европа (24%) и Латинская Америка (10,2%).