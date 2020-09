Veritas: новый этап развития в Казахстане вместе с Oberig IT

Благодаря активному подключению к работе Oberig IT партнерская сеть Veritas в Казахстане получит дистрибьютора с компетенциями и практическим опытом.

Veritas, мировой лидер рынка резервного копирования и разработчик решений для высокой доступности и управления данными, начинает фокусную работу на рынке Казахстана вместе с дистрибьютором проектных решений Oberig IT.

Благодаря активному подключению к работе Oberig IT партнерская сеть в Казахстане получит дистрибьютора с компетенциями и практическим опытом. Собственный демо-стенд и локальные инженерные ресурсы Oberig IT в Казахстане предоставят широкие возможности для обучения партнеров и проведения пилотных проектов, бесплатных для заказчиков.

Помимо этого Oberig IT сфокусируется на продвижении новых технологий Veritas на рынке через современные каналы связи, включая информирование о новых возможностях продуктов Veritas, проведение маркетинговых мероприятий, запуск промо-программ для партнеров и заказчиков.

Veritas Technologies помогает организациям любого размера получать максимальную отдачу от их основного актива — информации. Используя платформу Veritas, клиенты могут ускорить свою цифровую трансформацию и решить насущные ИТ- и бизнес-задачи, включая управление данными на распределенных площадках и облачных средах, защиту данных, оптимизацию хранилищ, повышение готовности к соблюдению корпоративных и регуляторных требований.

97% компаний из списка Fortune 100 в настоящее время полагаются на Veritas, чтобы эффективно управлять своими данными и защищать их, сокращать простои ИТ и обеспечивать конкурентное преимущество.

В июле 2020 года компания Veritas 15-й год подряд была включена в квадрант Gartner как лидер в сфере резервного копирования и восстановления данных вместе с платформой Veritas Enterprise Data Services Platform, ключевым компонентом которой является флагманский продукт — Veritas NetBackup.

Помимо хорошо известных рынку решений Netbackup (включая аппаратную версию — Netbackup Appliance), Backup Exec, Enterprise Vault, Infoscale (пришел на смену Veritas Cluster и Storage Foundation), компания Veritas также предлагает решение APTARE, не так давно дополнившее портфель в области IT-аналитики и оптимизации хранения данных.

Таким образом, решения Veritas обеспечивают безопасность данных, обеспечивают защиту компаний от непредвиденных событий, в том числе предлагая специальную технологию для защиты резервных копий от вирусов-шифровальщиков.

Решения Veritas для анализа и оркестрации данных представляют информацию в доступном графическом виде для принятия решений по оптимизации рисков и затрат компании.

«Партнерство с Oberig IT — это важный шаг для развития бизнеса компании Veritas в Казахстане. Цифровая трансформация, подстегнутая пандемией, набирает обороты — мы видим значительный рост спроса со стороны заказчиков, справедливо обеспокоенных защитой и доступностью данных в текущей ситуации. Наше партнерство позволит заказчикам получить надежные комплексные решения для центров обработки данных, построенные на решениях Veritas, как для сегмента Enterprise с объемами хранения в несколько петабайт, так и для небольших предприятий. Квалифицированная поддержка со стороны компании Oberig IT поможет нашим партнерам и заказчикам при реализации проектов любого масштаба. Мы с оптимизмом смотрим на потенциал рынка в Казахстане и в ближайшее время планируем совместно с компанией Oberig IT объявить о специальных программах и мероприятиях для наших партнеров и заказчиков», — отметил Сергей Табулин, региональный директор Veritas Россия & СНГ.

«Благодаря расширению нашего портфеля мы можем предложить рынку Казахстана не только передовые решения информационной безопасности и мониторинга ИТ, но и лидирующие решения для резервного копирования, высокой доступности и катастрофоустойчивости, что безусловно актуально в реалиях 2020 года. Бизнес-модель проектного дистрибьютора и фокус на развитие партнерского канала в ближайшем времени позволит каждой компании в Казахстане провести бесплатное тестирование актуальных решений Veritas на своей площадке, с настройкой и поддержкой решения не только от инженеров ведущих интеграторов, но и непосредственно от локальных инженеров Oberig IT», — сказал Максим Прахов, директор по развитию бизнеса Oberig IT в странах СНГ и Балтии.

1 октября Oberig IT совместно с компанией Veritas проведут вебинар, приуроченный к подписанию дистрибуторского контракта. На вебинаре «Veritas: новый этап развития в Казахстане вместе с Oberig IT» будут освещены не только хорошо известные решения (Netbackup Appliance, Backup Exec, Enterprise Vault, Infoscale), но и рассказано о недавнем приобретении — решении APTARE, дополнившем портфель Veritas в области IT-аналитики и оптимизации хранения данных. Кроме этого, будет сделан эксклюзивный обзор основных нововведений версии NetBackup 8.3, официальный запуск которой состоится в начале октября.

Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация.