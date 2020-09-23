Пандемия дала правительству Монголии преимущество в применении цифрового управления

За последнее десятилетие Монголия продемонстрировала прогресс в области электронного управления, но еще многое предстоит сделать.

Электронное управление Монголии — это тема, которую часто затмевает киберактивность крупных соседей страны — России и Китая. Однако пандемия коронавируса дала правительству Монголии преимущество в применении давно назревших практик цифрового управления. Внедрение в Монголии услуг электронного управления, известных как «E-Mongolia» или «Электронная Монголия», улучшит общественные услуги, максимизирует эффективность и, что наиболее важно, уменьшит глубоко укоренившуюся бюрократию и кумовство, которые препятствовали государственным услугам в течение некоторого времени, передает CentralAsia.

За последнее десятилетие Монголия продемонстрировала прогресс в области электронного управления. База знаний ООН по электронному управлению отслеживает Индекс развития электронного управления Монголии (E-governance Development Index - EGDI). Данные показывают, что в 2003 г. Монголия набрала 0,343 и заняла 103 место из 193 по сравнению с США (0,9271, 1-е место), Сингапуром (0,7463, 12-е место) и Южной Кореей (0,7441, 13-е место). К 2020 году Монголия продемонстрировала значительное улучшение индекса: ее рейтинг поднялся до 0,6497, а место - 92, тогда как другие предыдущие мировые лидеры электронного управления изменились. Дания вытеснила США с результатом 0,9758, заняв первое место; Южная Корея, которая сейчас занимает 2-е место с результатом 0,9560, обогнала Сингапур (0,9150, 11-е место).

Эти индикаторы показывают, как развитые и развивающиеся страны применяют модели электронного управления. Монголия не пропустила волну изменений в электронном управлении. Во время президентства Элбэгдорж Цахия (2009-2017 гг.) страна ввела «прозрачные счета» для финансовой прозрачности государственных расходов.

Внедряя услуги электронного управления, монгольские политики обратились к Эстонии — небольшому государству с населением всего 1,3 миллиона человек в 2020 году, занимающему 3-е место в EGDI ООН, — и Сингапуру с 5,6 миллионами человек и, как уже отмечалось, с рейтингом выше 11.

Хотя система электронного управления Монголии улучшилась, она по-прежнему отстает от ведущих стран. Директор по информационным технологиям Эстонии Сийм Сиккут сказал во время конференции «Состояние цифровых технологий» 11 сентября: «У малых государств есть три основных направления для внедрения электронного управления: возможность подключения, структуры и изменение бизнес-модель правительства».

Сетевые возможности соединяют сельские районы, сокращая цифровой разрыв, который Монголии необходимо учитывать. Структуры государственных услуг не должны пересекаться, а электронное управление становится неэффективным, когда государственных учреждений слишком много. И, наконец, изменив бизнес-модель правительства, небольшие государства, такие как Монголия и Эстония, могут зависеть от инноваций, инвестиций и закупок.

Стремление Монголии к услугам электронного управления также проистекает из ее многочисленного столичного населения, имеющего глобальные связи и составляющего 3,3 миллиона человек. По состоянию на 2020 год две трети населения Монголии подключены к цифровым технологиям через некоторые формы социальных сетей, такие как Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram и другие. Доказательством всепроникающего влияния социальных сетей является то, что президентские выборы 2017 года были сорваны информатором, который опубликовал в Facebook прямую трансляцию, чтобы разоблачить коррупцию на высоком уровне, известную как «дело 60 миллионов (тугриков)». С таким населением, имеющим такую цифровую связь, электронное управление в какой-то момент должно было стать реальностью.

В 2019 году правительство Монголии приняло постановление № 73 «Национальная политика электронного управления». Основная цель этой политики заключалась в улучшении уже существующей структуры электронного управления на законодательном и практическом уровне. Политика направлена на использование киберпространства, информационных технологий и инноваций для ускорения предоставления государственных услуг с целью сокращения количества невыполненных заказов и устранения бюрократии государственных органов. План действий действующей администрации на 2020–2024 годы включает внедрение услуг электронной Монголии и предусматривает постепенное открытие 182 государственных услуг по состоянию на 1 октября 2020 года.

Внедрение услуг электронного управления направлено на устранение коррупции на стойках регистрации и среднего звена, которая истощала население через взяточничество на протяжении десятилетий.

Директор по коммуникациям и информационным технологиям Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл сказал: «При внедрении услуг электронной Монголии переходный период имеет решающее значение. Из-за существующего цифрового разрыва услуга даст людям некоторое время для адаптации к разнообразию государственных электронных услуг. Ожидается, что по окончании переходного периода, начиная с 2021 года, E-Mongolia предоставит 492 государственных услуги». Более того, «общественность будет иметь свободный доступ к загрузке, отправке и отслеживанию документов — следовательно, ускорение государственной службы без очереди, особенно при такой вспышке, как Covid-19».

Кроме того, электронное управление Монголии включает технологию распознавания лиц (FRT) для повышения общественной безопасности, особенно в столице страны Улан-Баторе. К 2021 году в Улан-Баторе планируется установить 6822 камеры с распознаванием лиц.