Smart-парковки появятся в Кызылординской области

Водители смогут узнать о свободных парковочных местах.

В Нур-Султане провели День цифровизации Кызылординской области, в ходе которого было презентовано несколько проектов. Среди них — «Система видеонаблюдения в школьных организациях с интеграцией РОВД и ЦОУ»; «Система контроля и прогнозирования ЧС»; «Автоматизированная система управления парковками»; «Информационно-аналитическая система ситуационного центра». Мероприятие прошло в онлайн-формате с участием ответственных лиц по цифровизации акимата Кызылординской области, а также представителей АО «Холдинг „Зерде“» и Astana Hub.

Один из проектов, автоматизированная система управления парковками, поможет решить проблемы незаконных стоянок в городе, а также автоматизировать уведомления о количестве свободных парковочных мест. Общая стоимость проекта составит 15 миллионов тенге. Сроки запуска — до конца 2020 года.