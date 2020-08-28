Умные камеры будут следить за школьниками в Кызылординской области

Функция распознавания лиц поможет в обеспечении безопасности.

В Нур-Султане провели День цифровизации Кызылординской области. Мероприятие прошло в онлайн-формате с участием ответственных лиц по цифровизации акимата Кызылординской области, а также представителей АО «Холдинг „Зерде“» и Astana Hub. Основаня цель встречи — организация диалога по выработке качественных проектов и предложений.

В ходе совещания были презентованы следующие проекты:

— Система видеонаблюдения в школьных организациях с интеграцией РОВД и ЦОУ

— Система контроля и прогнозирования ЧС

— Автоматизированная система управления парковками

— Информационно-аналитическая система ситуационного центра

В этом году планируется оснастить 70 школ области камерами с функцией распознавания лиц. В среднем потребуется около 14-16 видеокамер на одну учебную организацию. Камеры помогут обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить посторонних в помещениях. Общая сумма проекта должна составить 250 миллионов тенге. Предполагается, что камеры будут установлены как внутри, так и снаружи учебных заведений. Доступ к платформе родители учащихся иметь не будут, а записи будут храниться в течение 30 календарных дней.

Напомним, что онлайн-площадка «Дни цифровизации» организована для диалога и выработки качественных проектов и предложений в ИТ-сфере. Дни цифровизации проходят совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Холдинг „Зерде“» и Международным технопарком Astana Hub для налаживания сотрудничества ИТ-рынка с госорганами, а также реализации цифровых проектов.