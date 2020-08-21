Казахтелеком подвел итоги за I полугодие 2020 года

Показатель EBITDA увеличился за год на 71%.

Группа компаний «Казахтелеком» опубликовала консолидированную финансовую отчетность за I полугодие 2020 года. За 6 месяцев совокупная выручка увеличилась на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достигла 245 млрд тенге.

Значительный рост обусловлен двукратным ростом в сегменте «Мобильная телекоммуникационная связь в стандарте GSM и LTE» — реализация услуг внешним покупателям (без учета операций внутри группы) за I полугодие 2020 года составила 144 миллиарда тенге при 72 миллиардах тенге в прошлом году. На существенный рост финансовых результатов повлияла полная консолидация показателей ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» в результате завершения в 2019 году сделки по приобретению 49% доли Tele2 AB в совместном предприятии, по итогам которой «Казахтелеком» стал владельцем 100% в мобильном операторе Алтел/Tele2.

По словам главного финансового директора АО «Казахтелеком» Асхата Узбекова, пандемия коронавируса, развернувшаяся в глобальный экономический кризис, имеет менее ощутимые последствия для телекоммуникационной отрасли, в связи с увеличившимся спросом на определенные телекоммуникационные услуги, включая, в первую очередь, услуги передачи данных. Вследствие чего доходы от предоставления фиксированной телекоммуникационной связи непосредственно «Казахтелеком» поддерживаются на стабильно высоком уровне — более половины выручки приходится на услуги по передаче данных.

Показатель EBITDA увеличился на 71% по сравнению с I полугодием 2019 года, достигнув отметки в 119 миллиардов тенге. Рентабельность по EBITDA составила 48,6%, что на 10 процентных пунктов больше, чем в 2019 году.

«Если сравнивать все ключевые и важные для инвесторов данные, то по итогам текущего года мы прогнозируем EBITDA в коридоре 200-215 млрд тенге. К примеру, в 2019 году данный показатель составлял 177 млрд тенге по финансовой отчетности и 209 млрд тенге согласно „про-форма“ подходу (если учесть показатели Tele2/Altel за полные 12 месяцев 2019 года). При этом капитальные затраты компании, согласно нашим прогнозам, составят порядка 105–117 млрд тенге, что позволит нам зарабатывать еще больше в последующие периоды», — подчеркнул главный финансовый директор компании.

Чистая прибыль группы компаний «Казахтелеком» за 6 месяцев 2020 года составила 30,8 миллиардов тенге, что на 58% или на 11,3 миллиарда тенге больше, чем сопоставимый показатель прошлого года (без учета единовременного дохода от переоценки доли в мобильном операторе Алтел/Tele2).