Казахтелеком заработал в первом полугодии 36,8 млрд тг.

Основными достижениями стали значительное увеличение консолидированных активов, рост чистой прибыли и показателя EBITDA.

«Казахтелеком» объявил о результатах работы за первое полугодие 2019 года согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Основными достижениями группы компаний стали значительное увеличение консолидированных активов, рост чистой прибыли, увеличение показателя EBITDA и ряда других показателей. Итоги первого полугодия продемонстрировали уверенное развитие группы компаний, положительную динамику и правильность выбранной акционерами и менеджментом стратегии.

По итогам первого полугодия консолидированные активы АО «Казахтелеком» с учетом приобретения 75% доли в мобильном операторе «Кселл» и доли 49% в мобильном операторе «Мобайл Телеком-Сервис» возросли в 2,2 раза и составили 1 трлн 47 млрд тенге. Что касается консолидированной выручки, то она составила 179,9 млрд тенге, что на 74% больше выручки за аналогичный период прошлого года. В компании отметили, что значительное увеличение объясняется как ростом выручки по материнской компании, так и консолидацией выручки мобильного оператора «Кселл» за первое полугодие. При этом консолидация выручки мобильного оператора ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» начнется со второго полугодия текущего года.

Эффективность деятельности группы компаний нашла отражение в росте показателя EBITDA на 73%, достигнув 69,6 млрд тенге. Маржа EBITDA за первое полугодие достигла размера 38,7%.

Чистая прибыль по группе компаний «Казахтелеком» за первое полугодие составила 36,8 млрд тенге, что на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, что в 2018 году консолидированная прибыль достигла рекордной отметки в 43 млрд тенге. «Казахтелеком» также продолжает реализовывать стратегию по наращиванию свободного денежного потока, который остается положительным на протяжении нескольких лет. По итогам первого полугодия этот показатель составил более 42 млрд тенге.

По словам главного финансового директора АО «Казахтелеком» Асхата Узбекова, группа компаний последовательно реализует главную стратегическую задачу — повышение акционерной стоимости и увеличение доли в основных сегментах рынка.

«Согласно нашей стратегии, активный рост бизнеса и качественный рост в ключевых для нас сегментах сопровождается эффективным управлением и контролем за операционными расходами, анализом потенциальных рисков, дисциплинированным подходом к инвестициям и ответственностью за капитал. Уверен, что повышение бизнес-эффективности группы компаний отразится на инвестиционной привлекательности „Казахтелеком“», — считает А. Узбеков.

В компании также отметили, что для закрепления позитивной динамики и дальнейшего улучшения результатов по группе компаний АО «Казахтелеком» продолжит активное управление доходами и обеспечит дальнейший контроль над расходами с учетом текущих макроэкономических тенденций и ситуации на рынке.

Сильные позиции бизнеса-профиля компании в первом полугодии 2019 года подтверждены высокими рейтингами международных агентств. Так, рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг АО «Казахтелеком» на уровне ВВ+, а также сохранило «Пересмотр на повышение». Рейтинги «Казахтелекома» эксперты агентства связывают с сильной рыночной позицией компании в ключевых сегментах фиксированных услуг, генерацией существенного положительного свободного денежного потока, низким уровнем долговой нагрузки, а также благоприятным регулированием. В Fitch Ratings заявили, что приобретение контрольного пакета акций АО «Кселл», второго по размеру мобильного оператора в стране, а также получение полного владения в совместном предприятии Tele2/Алтел позволит АО «Казахтелеком» стать лидером в мобильном сегменте рынка с абонентской базой, составляющей более 60% и наиболее широкой зоной покрытия сети. По мнению аналитиков, тесная сетевая интеграция должна способствовать достижению значительного синергетического эффекта и обеспечить безусловное стратегическое преимущество в конкурентной борьбе. В международном агентстве прогнозируют увеличение выручки и в целом рост инвестиционной привлекательности акций «Казахтелекома».

«Уверенные финансовые показатели связаны с положительной динамикой роста мобильных операторов группы компаний „Казахтелеком“, которую они продемонстрировали в первом полугодии 2019 года. Впервые за последние пять лет АО „Кселл“ смогло добиться роста дохода по своим услугам. Выручка по ним во втором квартале этого года составила 34,2 млрд тенге. Кроме того, общий доход оператора достиг 37,7 млрд тенге, увеличившись на 4,3%. „Мобайл Телеком-Сервис“ также продемонстрировал положительные результаты — абонентская выручка компании в первом полугодии составила 54,4 млрд тенге (44,7 млрд тенге в первом полугодии 2018 г.)», — отмечает А. Узбеков.

Напомним, в декабре прошлого года «Казахтелеком» подписал договор с Telia Company и Fintur Holdings BV о приобретении 75% голосующих акций в казахстанском мобильном операторе АО «Кселл». Сразу после подписания стратегически важной для всей телеком-отрасли сделки компания анонсировала планы по реализации ряда амбициозных проектов за счет оптимизации и интеграции сетей. В конце мая текущего года «Казахтелеком» и Tele2 AB подписали договор о приобретении 49% доли шведского оператора в совместном предприятии Khan Tengri Holding B.V. Тогда в компании заявили, что с учетом опыта компании в развитии мобильного сегмента и реализации инфраструктурных проектов приобретение доли Tele2 наряду с покупкой акций АО «Кселл» положительно скажется на телекоммуникационной отрасли за счет реализации ряда синергий при интеграции и совместном использовании технических возможностей трех операторов.

«Диверсификация бизнеса, сильные финансовые показатели и рост рентабельности позволят эффективно реализовать амбициозные проекты АО „Казахтелеком“ и подтвердить статус безусловного лидера рынка мобильной связи Республики Казахстан с достижением более чем 60% рыночной доли. Уверен, что сделка позволит значительно увеличить масштабы бизнеса при сохранении стабильного финансового положения компании и росте рентабельности бизнеса», — считает А. Узбеков.

До конца текущего года компания продолжит активную реализацию проекта ВОЛС СНП, благодаря которому 2,5 млн жителей отдаленных сел страны смогут пользоваться всеми преимуществами высокоскоростного интернета. Компания планирует построить более 16 000 км волоконно-оптических линий связи до конца следующего года, обеспечив 2 500 государственных учреждений в 828 сельских населенных пунктах. Также в фокусе внимания — дальнейшее повышение качества сервиса и предоставляемых услуг, изучение потребностей клиентов, формирование гибкой тарифной политики, внедрение новых бизнесов, развитие инновационной составляющей, улучшение бизнес-процессов и другие направления развития.