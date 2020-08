Oberig IT стал дистрибьютором Symantec в Казахстане

Решениями Symantec пользуются 90% компаний из списка Fortune 500.

Компания Oberig IT заключила дистрибьюторский контракт на территории Республики Казахстан с компанией Symantec (A Division of Broadcom), одним из мировых лидеров в области информационной безопасности. Соглашение между Oberig IT и Symantec теперь распространяется на территории следующих стран: Казахстан, Украина, Молдова.

Компания Symantec — производитель передовых решений в направлениях защиты конечных точек, защиты web- и email-трафика, защиты конфиденциальной информации (DLP), защиты облачных сред (CASB) и веб-безопасности (линейка Blue Coat). Компания Symantec защищает крупнейшие ИТ-инфраструктуры по всему миру и является лидером рынка информационной безопасности уже более 20 лет. Решениями Symantec пользуются 90% компаний из списка Fortune 500. Также продукты Symantec широко используются в финансовом, промышленном, государственном, телекоммуникационном и других секторах в странах СНГ, Украине и Грузии.

В 2019 году компания Symantec была поглощена компанией Broadcom, после чего начался новый этап развития Symantec на мировом рынке информационной безопасности.

«На данный момент Symantec Enterprise Division of Broadcom нацелена на дальнейшее развитие бизнеса в Казахстане. Наша цель — помочь заказчикам решить актуальные задачи в области киберзащиты. Для этого мы сфокусировались на развитии канала компетентных партнеров-интеграторов. Компания Oberig IT обладает наивысшим уровнем компетенций и опытом в построении канала партнеров Symantec, поддержке масштабных проектов и продвижении комплексных решений Symantec на рынке в целом и в других странах СНГ. Совместно с Oberig IT мы начинаем новый этап развития бизнеса комплексных решений Symantec в Республике Казахстан», — отметил Кирилл Керценбаум, директор по продажам Symantec в России и странах СНГ.

«Наша основная цель — развитие компетенции по решениям Symantec в партнерском канале. Для партнеров в Казахстане на базе Oberig IT теперь доступна платформа по развитию бизнеса Symantec, которая включает в себя сервисы по обучению специалистов, помощи в пресейл процессе, а также маркетинговую поддержку. Наша компания нацелена на долгосрочное и продуктивное развитие Symantec в Республике Казахстан», — заявил руководитель развития бизнеса Oberig IT в странах СНГ Максим Прахов.

В Казахстане Oberig IT также развивает направления таких мировых вендоров, как Tenable, Fidelis, SolarWinds, Fudo.

Компания Oberig IT является дистрибьютором эффективных и передовых решений на территориях стран СНГ, Украины и Грузии в сфере кибербезопасности, решений по развитию и оптимизации информационных технологий для бизнеса и организаций любого масштаба. Oberig IT помогает компаниям максимально повысить ценность технологий, которые они создают, внедряют или используют, а также в полной мере реализовать возможности внедряемых решений.