На каждого казахстанца приходится по две платежные карточки

Основные факторы роста — спрос населения на карточные продукты, развитие мобильных сервисов и программы лояльности банков.

Казахстанский рынок платежных карт продолжает демонстрировать положительную динамику роста. На начало 2020 года в обращении находилось 32 млн платежных карт, из них 57% или 18,2 млн являются активными, передает Елорда Инфо.

Основные факторы роста — спрос населения на карточные продукты, развитие мобильных сервисов и программы лояльности банков.

«Продолжается процесс развития инфраструктуры для оплаты товаров и услуг с использованием платежных карт. Увеличивается количество предпринимателей, принимающих оплату платежными картами», — отметил директор Департамента платежных систем Национального банка Ерлан Ашыкбеков.

По итогам 2019 года 96 428 предпринимателей разместили 161 690 POS-терминалов в 134 484 торговых точках. По сравнению с показателями 2018 года наблюдается повышение численности предпринимателей (17%), количества торговых точек (22%) и POS-терминалов (27%).