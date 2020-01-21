В Казахстане наблюдаются проблемы с WhatsApp

У пользователей трудности с подключением к сервису, с отправкой и получением сообщений.

Сбои в мессенджере WhatsApp, которые были зафиксированы еще 19 января, продолжились и 20 января. Казахстанцы жаловались на проблемы с подключением к сервису, отправку и получение сообщений, передает Zakon.kz.

Согласно карте на сервисе Downdetector, отслеживающем сбои в работе популярных интернет-ресурсов, наибольшее количество жалоб поступает из городов Алматы и Нур-Султан, а также Карагандинской области. Кроме того, много жалоб на работу мессенджера поступило из России. Ранее о проблемах с мессенджером сообщали пользователи из Германии, Нидерландов, Испании, ОАЭ, Бразилии, Малайзии и Индонезии.