На интеллектуальные транспортные системы потратят 25 млрд тг частных инвестиций

В новом проекте участвует консорциумом компаний Far Eastern Electronic Toll Collection Co.,LTD. и ТОО «Computer Vision Technologies».

В Үкімет Үйі в присутствии премьер-министра РК Аскара Мамина состоялось подписание инвестиционного договора между АО «НК «КазАвтоЖол» и консорциумом компаний Far Eastern Electronic Toll Collection Co., LTD. и ТОО «Computer Vision Technologies». Соглашение предусматривает развитие интеллектуальных систем в автодорожной отрасли и увеличение протяженности платных автомобильных дорог республиканского значения в соответствии с Государственной программой инфраструктурного развития «Нурлы жол», передает Pm.kz.

Согласно договору консорциум осуществит внедрение системы взимания платы на 11 тыс. км автомобильных дорог РК республиканского значения. Реализация проекта будет осуществлена в 2 этапа: в 2020 г. — 5,7 тыс. км (коридор «Западная Европа — Западный Китай» и др.), в 2021–2024 гг. — 5,3 тыс. км («Караганда — Балхаш — Алматы», «Талдыкорган — Калбатау — Усть-Каменогорск» и др.).

Объем инвестиций консорциума превысит 25 млрд тг со сроком возврата 11 лет. По итогам реализации и окупаемости проекта Система взимания платы с инфраструктурой перейдет в собственность государства в лице АО «НК «КазАвтоЖол».

Проект позволит создать свыше 500 новых рабочих мест, повысить компетенции отечественных компаний в сфере интеллектуальных транспортных систем, обеспечить финансирование качественного содержания и сохранности автомобильных дорог, а также снизить аварийность на них путем полного покрытия системой контроля скоростного режима транспортных средств.

Система взимания платы будет открытой — без шлагбаумов. Программное обеспечение интегрируют в существующую «Систему взимания платы АО «НК «КазАвтоЖол», которая функционирует на участках «Нур-Султан — Щучинск», «Нур-Султан — Темиртау», «Алматы — Капшагай» и «Алматы — Хоргос» общей протяженностью 682 км.