Главные поисковые темы 2019 года в Казахстане

Рейтинг представлен Яндексом по запросам за период с 1 января по 22 ноября.

Аналитики Яндекса составили списки тем, которые были в центре внимания казахстанцев в 2019 году. Для расчетов использовались данные о поисковых запросах за период с 1 января по 22 ноября 2019 года, а также за аналогичный период 2018 года — для сравнения. Сила всплеска определялась относительно прошлогоднего уровня интереса к теме.

«Судя по всплескам числа запросов, главными событиями года стали отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны, создание лоукостера FlyArystan и досрочные президентские выборы», — отмечают в Яндексе.

События в Казахстане и мире

1. Уход Нурсултана Назарбаева с поста президента и переименование Астаны

2. Создание лоукостера FlyArystan

3. Досрочные президентские выборы в Казахстане

4. Президентские и парламентские выборы в Украине

5. Взрыв на складе боеприпасов в Арыси

6. Пожар в соборе Парижской Богоматери

7. Штурм резиденции бывшего президента Киргизии

8. Массовое заражение эхинококкозом в Ульяновском суворовском училище

9. Случаи заболевания корью в городах Казахстана

10. Протестные митинги в Алматы и Нур-Султане

Избранный в июне президентом страны Касым-Жомарт Токаев возглавил список людей, про которых в 2019 году казахстанцы начали задавать намного больше запросов как про личностей — с биографией, убеждениями, достижениями, профилями в соцсетях, фотографиями. Запросы про события, привлекшие внимание к этим людям, при составлении топа не учитывались.

Люди

1. Касым-Жомарт Токаев

2. Владимир Зеленский

3. Амиржан Косанов

4. Билли Айлиш

5. Аскар Мамин

6. Татьяна Бакальчук

7. Хидео Кодзима

8. Хоакин Феникс

9. Имангали Тасмагамбетов

10. Зарина Догузова

В отдельный список аналитики Яндекса включали людей, всплеск интереса к которым был вызван известиями об их смерти.

Ушедшие

1. Юлия Началова

2. Децл (Кирилл Толмацкий)

3. Жанар Хамитова

4. Алексей Булдаков

5. Аркадий Лисин

6. Сергей Захаров

7. Люк Перри

8. Сергей Доренко

9. Сергей Юрский

10. Элина Быстрицкая

Два главных спортивных события года — бои. В десятку также вошли несколько футбольных матчей и один хоккейный. Никакие другие виды спорта не вызвали у казахстанцев такого интереса.

Спорт

1. Бой Нурмагомедов — Порье

2. Бой Ф. Емельяненко — Бейдер

3. Матчи «Барселона» — «Ливерпуль», Лига чемпионов

4. Бой Головкин — Роллс

5. Бой Альварес — Джейкобс

6. Матчи «Аякс» — «Ювентус», Лига чемпионов

7. Матчи «Атлетико» — «Ювентус», Лига чемпионов

8. Матчи «Аякс» — «Тоттенхэм», Лига чемпионов

9. «Барыс» — «Торпедо», плей-офф КХЛ

10. Казахстан — Россия, отбор на Евро-2020, 24 марта

Топ фильмов возглавила супергеройская лента «Мстители: Финал». Кроме нее с комиксами, так или иначе, связаны еще четыре фильма из десятки.

Фильмы

1. Мстители: Финал

2. Форсаж: Хоббс и Шоу

3. Оно 2

4. Человек-паук: Вдали от дома

5. Аладдин

6. Капитан Марвел

7. Джокер

8. Малефисента: Владычица тьмы

9. Джон Уик 3

10. Шазам!

Из сериалов наибольший интерес вызвал финальный сезон «Игры престолов». Также в топ-10 вошли «Чернобыль» телекомпании HBO, три турецких сериала — «Ветреный», «Жестокий Стамбул» и «Любовь напоказ» — и «Султан моего сердца» совместного производства России и Турции. Остальные сериалы в топе — российские.

Сериалы

1. Игра престолов

2. Ветреный

3. ИП Пирогова

4. Жуки

5. Чернобыль

6. Султан моего сердца

7. Жестокий Стамбул

8. Полярный

9. Любовь напоказ

10. Отчим

Самый популярный мультфильм года — римейк «Короля Льва». Судя по данным Поиска, рисованные сериалы, в первую очередь аниме, вполне способны конкурировать с блокбастерами, которые идут в кинотеатрах.

Мультфильмы

1. Король Лев

2. Как приручить дракона 3

3. Тайная жизнь домашних животных 2

4. Ванпанчмен

5. История игрушек 4

6. Angry Birds в кино 2

7. Клинок, рассекающий демонов

8. Восхождение героя щита

9. Королевский корги

10. Холодное сердце 2

Список музыкальных хитов состоит в основном из танцевальных композиций. В него вошли три трека местных исполнителей.

Песни

1. Джаро & Ханза — Королева танцпола

2. Артур Пирожков — Зацепила

3. RASA — Пчеловод

4. Бабек Мамедрзаев — Принцесса

5. Raim & Artur — Saukele

6. Shawn Mendes, Camila Cabello — Señorita

7. Raim & Artur, Адиль — Симпа

8. Artik & Asti, Артем Качер — Грустный дэнс

9. HammAli & Navai — Девочка-война

10. JONY — Лали

На первом месте в игровом топе оказалась игра в жанре «королевская битва» Apex Legends — несмотря на неожиданный, никак не анонсированный выход.

Игры

1. Apex Legends

2. PUBG Lite

3. Metro Exodus

4. Resident Evil 2

5. Mortal Kombat 11

6. Total Lockdown

7. Call of Duty: Modern Warfare

8. Lost Ark

9. FIFA 20

10. Far Cry New Dawn