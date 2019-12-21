Этичное потребление и цифровые двойники: топ-7 бизнес-трендов 2020 года

Бизнесу приходится участвовать в гонке, которую не выиграть — конкуренция уходит из сферы алгоритмов и машин.

Зачем Lunya, популярный бренд женской одежды, шьет вещи из натуральных тканей и волокон? Почему Mattel, знаменитый создатель Barbie, стал делать нейтрально-гендерных кукол? И остается ли место для конфиденциальности в мире, где лицо можно сканировать, как штрих-код? Предсказать тенденции и объяснить происходящее — задача нового исследования Fjord Trends 2020 от Accenture Interactive и Fjord, которое комментирует Антон Мусин, управляющий директор Accenture в России и Казахстане.

Бизнесу сегодня приходится участвовать в гонке, которую не выиграть. Скорость распространения технологий не только превосходит возможности компаний и ресурсы, которые они могут направить на инновации. Она еще и постоянно растет. Так, мобильные телефоны вышли на уровень в 50 млн абонентов за 12 лет. Facebook — за 4 года. И всего 19 дней потребовалось игре Pokemon Go. Что дальше?

А дальше конкуренция из сферы алгоритмов и машин перейдет в более высокие категории. Компании начнут соревноваться в гиперклиентоориентированности, гиперскорости, гипермасштабности и гиперответственности. И ради победы руководителям придется избавиться от устаревших методов и принципов работы и по-новому взглянуть на свой бизнес. Второй закон известного футуриста Артура Кларка гласит: «Единственный способ обнаружения пределов возможного состоит в том, чтобы отважиться сделать шаг в невозможное». Давайте разберемся, на что нужно обратить внимание уже в следующем году.

Многоликий рост

Бизнес должен пересмотреть то, каким он видит мир вокруг себя и свое место в нем. Конечно, прибыль и акционерная стоимость по-прежнему важны. Но измерение успеха в ближайшие годы будет проводиться и по другим критериям: ценность для клиентов, инвестиции в сотрудников и содействие разнообразию. Естественно, это приведет к появлению новых метрик и показателей эффективности. Они включат в себя личностный рост сотрудников, заботу об их здоровье или сокращение отходов.

Новые финансы

Когда дело доходит до денег, люди сегодня думают об оплате через Apple Pay или Google Pay, о международных переводах валюты через TransferWise или Revolut или о помощи друзьям через социальные платформы. И только в последнюю очередь — о своем банке.

Новый мир мгновенных, почти незаметных и очень дешевых денежных переводов оказывает давление на традиционные финансовые институты. Ожидания клиентов непрерывно растут, и выжить смогут только те банки, которые начнут разрабатывать продукты и услуги с учетом их требований к персонализации, скорости, конфиденциальности и прозрачности платежей.

Лица как штрих-код

Долгое время бренды отслеживали цифровые «следы» нашего поведения в онлайне. А сегодня даже наша физиология порождает отслеживаемые данные. Наши лица можно читать как штрих-код, а тело становится цифровой подписью. Сердцебиение, походка, силуэт, мимика — еще пять лет назад мы и предположить не могли, что по ним можно узнать, где мы предпочитаем обедать или как планируем свой день.

Что это значит для бизнеса? Он получил возможность создавать более персонализированный контент, рекламу и опыт для каждого конкретного клиента. Новаторские авиалинии, такие как Delta, и аэропорты уже внедряют биометрическое сканирование, чтобы сделать опыт воздушных путешествий для пассажиров более быстрым и приятным. И это только начало.

Непостоянные люди

Потребление меняется. С одной стороны, люди продолжают есть бургеры, покупать красивую одежду и летать в места, которые их вдохновляют. С другой, в обществе набирает популярность идея ограниченного потребления. Это происходит под влиянием растущей обеспокоенности по поводу психического здоровья и благополучия, изменения климата и ограниченности ресурсов.

Люди все еще потребляют, но делают это таким образом, чтобы нанести минимальный вред окружающему миру или подчеркнуть свою идентичность. И организации должны следовать их меняющимся предпочтениям. Именно с этой целью в 2019 году Mattel выпустила Creatable World — первых в мире «инклюзивных» кукол без заранее определенного пола — ребенок может сам полностью определить внешний вид своей игрушки.

Проектирование интеллекта

С 2013 года отрасли перестраиваются вокруг машинного обучения и алгоритмов ИИ. Способность ИИ решать проблемы даже при наличии неполной информации дает возможность применять технологию к реальным задачам бизнеса. И многие организации уже готовы к проникновению «умных» инструментов в работу.

Следующим шагом для искусственного интеллекта станет новое поколение систем с интерфейсами «Человек-Машина». Они помогут наладить взаимодействие между искусственным разумом и человеческим для того, чтобы дать людям возможность справляться с растущей сложностью рабочих процессов. Это гонка не против машин, а вместе с ними.

Цифровые двойники

Прямо сейчас мы думаем о цифровом двойнике как о виртуальной модели физического процесса, продукта или услуги. Однако в последнее время это понятие выходит далеко за рамки промышленности. Финансовые услуги, здравоохранение, HR — все они признали потенциал «близнецов».

Бренды должны уже сейчас учиться взаимодействовать с нашими цифровыми двойниками. Так, в IBM алгоритм ИИ с 95% точностью прогнозирует, какие сотрудники могут уйти в ближайшее время, и предлагает меры по их удержанию. И это только одна из вероятных перспектив их применения в бизнесе.

Ориентированный на пользователя дизайн

Дизайн сегодня должен полностью соответствовать идеям и идеалам, витающим в обществе. Именно поэтому, например, культовая обувная марка Dr. Martens представила «веганский» ассортимент обуви из синтетических материалов. А глобальная архитектурная фирма Snøhetta разработала Powerhouse, суперэффективное здание, которое само генерирует солнечную энергию, которую потребляет. Победят те бренды, которые смогут преобразовать этические тревоги клиентов в альтернативные способы потребления.