Что смотрели и слушали казахстанцы на YouTube в 2019 году

Названы самые популярные ролики.

В Google назвали самые популярные видео года на YouTube в мире и Казахстане. Среди музыкальных видео больше всего просмотров в РК набрал клип лидеров прошлогоднего рейтинга, уральского дуэта «Раим и Артур», на песню «Сәукеле», передает «Курсив».

Топ-10 музыкальных видео 2019 года в Казахстане

— RaiM & Artur — Сәукеле

— Raim & Artur & Adil — Симпа

— Артур Пирожков — Зацепила

— Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс

— Мейрамбек Беспаев & Ернар Айдар — Мен сені ұмытпаймын

— Артур Пирожков — Алкоголичка

— Rasa — Пчеловод

— Айқын Төлепберген, Жеті, De lacure — Жүрегім ақ

— Нұржан Керменбаев — Айналайын

— Ерке Есмахан — 1001 күн.

Что касается самых популярных видео, то 2019 год по праву можно назвать годом казахстанского комедийного контента. Из первой десятки девять видео — комедийные фильмы, сериалы и скетчи казахстанского производства, при этом в топе преобладают полнометражные комедии, в том числе — «Ұлы дала комедиясы», «Бизнес по-казахски в Африке», «Кудалар» и вторая часть комедии «Брат или Брак».

Топ-10 самых популярных видео в Казахстане в 2019 году

— Ұлы дала комедиясы | Төреғали Төреәлі

— Маша и Медведь — Ура! Скоро каникулы!

— Бизнес по-казахски в Африке. Официальная премьера фильма

— Алдараспан — Заманауи оқушы

— Кайрат болма! Адам бол | «КАЙРАТ» бірінші серия

— «Кудалар»

— Жена — не стена

— Класстастар / Одноклассники / новинка казахстанского кино

— Брат или Брак 2

— Гудбай, мой бай!

Вместе с тем, в Google отметили, что наблюдается межкультурное влияние латиноамериканской музыки: пять из десяти самых популярных музыкальных видео исполняются на испанском языке; при этом первые два видео собрали более одного миллиарда просмотров каждое. Популярные певицы (Ариана Гранде, Билли Айлиш) продолжали трансформировать звучание современной поп-музыки, а K-pop — завоевать глобальную аудиторию.

Топ-10 музыкальных видео 2019 года в мире

— Daddy Yankee & Snow — Con Calma (Video Oficial)

— ROSALÍA, J Balvin — Con Altura (Official Video) ft. El Guincho

— Anuel AA, KAROL G — Secreto

— Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin — China (Video Oficial)

— Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny — No Me Conoce (Remix)

— Shawn Mendes, Camila Cabello — Señorita

— Maari 2 — Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan

— BLACKPINK — 'Kill This Love' M/V

— Billie Eilish — bad guy

— Ariana Grande — 7 rings.

«В этом году мы решили также взглянуть не только на то, что вы смотрели, но и что вам действительно нравилось. Так, в первой десятке музыкальных клипов, которые собрали больше всего лайков, три видео корейских поп-айдолов и песня на хинди. А больше всего в 2019 году пользователям YouTube понравилась зажигательная Señorita, набравшая более 13 млн лайков», — говорится в сообщении.