Что смотрели и слушали казахстанцы на YouTube в 2019 году
Названы самые популярные ролики.
В Google назвали самые популярные видео года на YouTube в мире и Казахстане. Среди музыкальных видео больше всего просмотров в РК набрал клип лидеров прошлогоднего рейтинга, уральского дуэта «Раим и Артур», на песню «Сәукеле», передает «Курсив».
Топ-10 музыкальных видео 2019 года в Казахстане
— RaiM & Artur — Сәукеле
— Raim & Artur & Adil — Симпа
— Артур Пирожков — Зацепила
— Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс
— Мейрамбек Беспаев & Ернар Айдар — Мен сені ұмытпаймын
— Артур Пирожков — Алкоголичка
— Rasa — Пчеловод
— Айқын Төлепберген, Жеті, De lacure — Жүрегім ақ
— Нұржан Керменбаев — Айналайын
— Ерке Есмахан — 1001 күн.
Что касается самых популярных видео, то 2019 год по праву можно назвать годом казахстанского комедийного контента. Из первой десятки девять видео — комедийные фильмы, сериалы и скетчи казахстанского производства, при этом в топе преобладают полнометражные комедии, в том числе — «Ұлы дала комедиясы», «Бизнес по-казахски в Африке», «Кудалар» и вторая часть комедии «Брат или Брак».
Топ-10 самых популярных видео в Казахстане в 2019 году
— Ұлы дала комедиясы | Төреғали Төреәлі
— Маша и Медведь — Ура! Скоро каникулы!
— Бизнес по-казахски в Африке. Официальная премьера фильма
— Алдараспан — Заманауи оқушы
— Кайрат болма! Адам бол | «КАЙРАТ» бірінші серия
— «Кудалар»
— Жена — не стена
— Класстастар / Одноклассники / новинка казахстанского кино
— Брат или Брак 2
— Гудбай, мой бай!
Вместе с тем, в Google отметили, что наблюдается межкультурное влияние латиноамериканской музыки: пять из десяти самых популярных музыкальных видео исполняются на испанском языке; при этом первые два видео собрали более одного миллиарда просмотров каждое. Популярные певицы (Ариана Гранде, Билли Айлиш) продолжали трансформировать звучание современной поп-музыки, а K-pop — завоевать глобальную аудиторию.
Топ-10 музыкальных видео 2019 года в мире
— Daddy Yankee & Snow — Con Calma (Video Oficial)
— ROSALÍA, J Balvin — Con Altura (Official Video) ft. El Guincho
— Anuel AA, KAROL G — Secreto
— Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin — China (Video Oficial)
— Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny — No Me Conoce (Remix)
— Shawn Mendes, Camila Cabello — Señorita
— Maari 2 — Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan
— BLACKPINK — 'Kill This Love' M/V
— Billie Eilish — bad guy
— Ariana Grande — 7 rings.
«В этом году мы решили также взглянуть не только на то, что вы смотрели, но и что вам действительно нравилось. Так, в первой десятке музыкальных клипов, которые собрали больше всего лайков, три видео корейских поп-айдолов и песня на хинди. А больше всего в 2019 году пользователям YouTube понравилась зажигательная Señorita, набравшая более 13 млн лайков», — говорится в сообщении.