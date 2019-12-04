В ходе конференции Microsoft EdVision 2019, прошедшей в Алматы, гости и участники обсудили современные тренды в образовании.

Microsoft провел в Алматы международную конференцию «Microsoft EdVision 2019 — цифровая трансформация в образовании», которая объединила на своей площадке профессионалов и руководителей образовательных организаций из Казахстана, Грузии, Беларуси, Азербайджана, России и других стран СНГ и Европы. На конференции было много сказано о трендах в образовании: как меняются студенты, профессии, системы обучения. Но также было приведено и много реальных примеров того, как информационные технологии преобразуют образовательный процесс сегодня. Образование активно проходит через цифровую трансформацию.

Рустем Бигари, Вице-министр Министерства образования и науки Республики Казахстан, рассказал насколько страна продвинулась в вопросе цифровизации образования и какие этапы еще впереди. Государство многое делает, чтобы создать единую связанную систему, в которой есть все: прием-поступление школьника или студента, учебный процесс, экзамены, анализ результативности с помощью систем искусственного интеллекта. Сейчас большой акцент делается на том, чтобы максимально освободить преподавателей от «бумажной» работы, пусть она давно уже и не делается на бумаге.

Многие спикеры говорили о том, что современный школьник или студент очень сильно отличается от тех, кто учился десять и тем более двадцать лет назад. Педагоги пытаются найти этому объяснение, и самым очевидным ответом является то, что для них виртуальная реальность интернета ничем не отличается от реальности обычной. Это всегда нужно учитывать сегодня. И если вы, например, запрещаете ребенку использовать мобильные устройства, для него это выглядит так, будто вы лишаете его значительной части мира. Эмин Ахундов, менеджер Microsoft по развитию сектора образования в Азербайджане, сказал, что лично он считает мобильные устройства, принадлежащие и учителям, и ученикам, ресурсом, который нужно использовать. Преподаватель одного из колледжей Алматы Ерасыл Мамырбеков, выступивший на конференции, показал лично, как устройства студентов можно использовать в обучении. Ана Ломтадзе, руководитель Департамента управления проектами Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии, напомнила, что если вас беспокоит безопасность, для управления внешними мобильными устройствами можно использовать Microsoft Intune как надежное решение.

Чтобы применять технологии в образовании, не обязательно сразу делать сложные системы, например, с машинным обучением. Можно начать с базовых вещей. Марат Хайрулин, менеджер по партнерским коммуникациям Microsoft Россия и СНГ, продемонстрировал и на сцене, и в фойе едва ли не сотню разных инструментов, которые присутствуют в приложениях Office 365 для образования, в частности: Power Point, Forms, Microsoft Teams и многие другие. Самое главное, что все они бесшовно работают в единой связке. Например, в Forms можно быстро создать тест для студентов и тут же распространить его в Teams. Причем включить такой режим, чтобы на устройстве при прохождении экзамена нельзя было открыть никакое лишнее окно, кроме самого задания. А можно, и наоборот, разрешить ученику увидеть, как решается уравнение — продукты Microsoft умеют это делать сами благодаря помощи встроенного искуственного интеллекта. Учитель физики из НИШ Петропавловска Данияр Уалиев показал, как он в обычном приложении блокнота OneNote фактически создает для учеников собственный цифровой учебник, собирая разные интересные материалы из интернета и дополняя их своими заметками.

Несколько докладчиков, в частности Альбена Спасова, руководитель Microsoft CEE Multi-Country по работе с сектором образования в странах Центральной и Восточной Европы, приводили в пример решение Smart Campus, которое протестировали в прошлом году в Финансовом университете при правительстве РФ в Москве. Решение разработано компанией ZeroBit и полностью основано на разных облачных сервисах Microsoft. Система получает информацию от IoT датчиков присутствия, освещенности, температуры и, разумеется, видеокамер. Все это агрегируется через Azure IoT Hub на серверах. Дальше с помощью Azure Cognitive Services в реальном времени распознается не только то, присутствует ли конкретный студент на лекции, но и выражение его лица, какие эмоции студент испытывает, пока он ее слушает. Azure ML Studio в режиме реального времени анализирует вовлеченность студентов, при этом все, разумеется, оседает в базах данных. С помощью Power BI все данные при запросе визуализируются в удобные панели аналитики для удобства мониторинга, принятия решений и прогнозирования. Ну и, в конце концов, всю картину можно увидеть на портале университета. Что еще может этот собранный как из конструктора продукт? Он выравнивает микроклимат и регулирует освещение в аудиториях, что напрямую влияет на процесс обучения. Система также автоматически заполняет журнал посещаемости. Но этим уже трудно кого-то удивить. Что гораздо интереснее, решение само определяет студентов, которые позитивно или негативно влияют на одногруппников во время занятий. Что еще важнее, можно увидеть, какие лекции действительно вдохновляют студентов, а какие — заставляют зевать. Видеоролик о работе системы, который показали на конференции, начался с цитаты американского фантаста Артура Кларка: «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии».

Магию демонстрировала и Мария Машкеева, руководитель клиентского отдела российской компании «Экзамус». Компания создает софт, с помощью которого можно дистанционно принимать экзамены, не опасаясь того, что студент при сдаче воспользуется какими-то подсказками. Система автоматически анализирует направление взгляда студента, то, нет ли поблизости людей, которые дают подсказки. Все это делается с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения, однако окончательное решение всегда принимает реальный человек, которому искусственный интеллект подсказывает, на кого из экзаменуемых стоит обратить внимание и по каким причинам. Высшая школа экономики полностью перевела приемные экзамены для иностранных студентов на эту платформу и сэкономила миллионы рублей. Раньше, выполняя требование российского законодательства о 3% иностранных студентов, этот институт вынужден был проводить туры приемной комиссии по Европе, что обходилось очень дорого. Сейчас все проходит онлайн. Что интересно, изначально программа создавалась по заказу вузов, но сейчас очень активно используется и в корпоративном образовании. Если изначально она была больше ориентирована исключительно на экзамены, сейчас постепенно функционал также расширился в сторону анализа вовлеченности. Таким образом можно оценивать курсы, которые люди проходят в интернете и понять, насколько тот или иной лектор умеет вовлечь и заинтересовать слушателей своими обучающими материалами и подходом к преподаванию.

Один из важных тезисов — образование должно все больше сплетаться со сферой развлечений. Альбена Спасова привела в качестве примера английскую школу Broadclyst, основанную в 1810 году, но работающую так, как мало кто научился пока в XXI веке. Частью их обучения является еженедельное создание документального фильма на выбранную тему совместно с учениками из других стран, которые связываются через Skype. А также программирование компьютерных игр с математическими головоломками. Причем администрация школы придумала все эти курсы не собирая дополнительных средств со спонсоров — с тем же бюджетом, что и был до их запуска.

Другой пример — из Беларуси. На конференции «Microsoft EdVision 2019» выступили Ирина Васильева, заместитель директора Образовательного центра Парка Высоких Технологий, руководитель ITeen Academy, и преподаватель этого же центра Алена Слинко. Они рассказали, как они учат детей программировать с помощью развивающей игры Minecraft для образования. Игру, как известно, Microsoft купила у создателей несколько лет назад и дополнила ее учебной версией для образования. В течение первого года обучения дети просто играют в игру со сверстниками. Их задача — научиться работать в команде и быстро создавать сложные и красивые здания. Начиная со второго года миры можно создавать с помощью программирования в Code Builder. И третий-четвертый год миры Minecraft кодируются уже с помощью Python. Всего учебный курс занимает 320 академических часов. Одна из команд шестиклассников написала работающий кинотеатр с покупкой билета и демонстрацией мультфильма в 1516 строк кода. Как видно, тут не вполне ясно, где кончается игра, а где — начинается обучение программированию. Причем в Minecraft можно изучать не только кодинг, но и химию, физику или историю.

Арэк Яворски, региональный менеджер Certiport и Pearson VUE в странах Европы и СНГ, напомнил, что в современном мире образование не заканчивается с получением диплома о высшем образовании. Цифровизация приводит к тому, что масса профессий исчезает. Теперь учиться нужно всю жизнь — и технологии должны помогать в этом. Особенно важно обучать базовым навыкам ИТ людей, которые пока с компьютером на «вы». Что интересно, согласно исследованию Pearson, Китай и Индия более продвинуты в плане постдок-образования нежели США и Великобритания. Казахстану нужно определиться с тем, к какой группе стран он хотел бы присоединиться.

Стоит напомнить, что многие, если не большинство, инструментов для образовательных организаций Microsoft предоставляет с большими преференциями, и некоторые бесплатно. Также корпорация создала что-то вроде соцсети для учителей на портале Education.microsoft.com, где те делятся своим опытом между собой, а также проходят специализированные курсы для повышения квалификации. И это не обязательно относится к информационным технологиям.

Альбена Спасова попросила участников конференции представить себе учебник завтрашнего дня, который сам меняет свое содержимое, в зависимости от того, какая тема ученику дается легко, а какая — тяжелее. Время, когда появятся такие учебники, не за горами.