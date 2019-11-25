Депутаты требуют провести расследование в отношении операторов сотовой связи

Операторы перешли на новые тарифные планы — теперь каждый пользователь совершает оплату в течение года не 12, а 13 раз.

Депутаты «Ак жола» просят провести специальное расследование на предмет возможного ценового сговора операторов сотовой связи. С депутатским запросом к заместителю премьер-министра Роману Скляру обратилась Екатерина Никитинская. По ее словам, операторы Activ, Kcell и Beeline в 2019 году перешли на новые тарифные планы, согласно которым абонентская плата взимается один раз в четыре недели, хотя ранее она уплачивалась один раз в месяц. В результате каждый пользователь теперь совершает оплату в течение года не 12, а 13 раз, передает Zakon.kz.

«Фактически, произошло скрытое повышение тарифов на предоставляемые услуги более чем на 8%. Изменения были проведены сотовыми операторами в одностороннем порядке и даже без должного оповещения пользователей. Данная ситуация стала возможной в результате наличия правового пробела в Правилах оказания услуг сотовой связи, — сказала Никитинская.

Депутат обратила внимание на еще один факт: изменение тарифных планов у операторов произошло практически единовременно. Депутат попросила проверить сложившуюся ситуацию.

«„Ак жол“ просит внести необходимые изменения в Правила оказания услуг сотовой связи и разработать эффективный механизм правовой защиты. Кроме того, провести расследование на предмет возможного ценового сговора операторов; продиагностировать ситуацию на рынке телекоммуникаций и разработать программу действий по наращиванию конкуренции; обеспечить меры по направлению преобладающей доли доходов операторов, дополнительно получаемых в результате скрытого роста тарифов, на реализацию программы Цифровой Казахстан в части обеспечения доступа к интернету сельских населенных пунктов», — заключила Екатерина Никитинская.