Уникальная Apple Digital Lab открылась в Казахстане

Цифровая лаборатория позволит учащимся развить навыки программирования и креативности.

21 ноября в Алматы на базе университета «Туран» состоялось открытие цифровой лаборатории Apple Digital Lab. В рамках проекта для детей и молодежи будет открыт доступ к образовательным программам, разработанным компанией Apple, — Everyone Can Code (Каждый может программировать) и Everyone Can Create (Каждый может творить).

Как отметила в своем приветственном слове Юлия Андреева, руководитель образовательных программ Apple в странах СНГ, это уникальный проект для Казахстана. Программы, которые учащиеся смогут пройти в Apple Digital Lab, направлены на развитие программирования и креативности, наиболее востребованных в ближайшем будущем навыков.

«Сегодня мы наблюдаем высокую активность со стороны преподавателей в интегрировании цифровых технологий в процесс обучения — организацию работы класса, обеспечение вовлеченности учащихся и создание качественного образовательного контента. Открытие лаборатории в университете „Туран“ — это большой шаг вперед на рынке образования», — подчеркнула Юлия Андреева.

Кроме прочего, цифровая лаборатория ориентирована на формирование профессорско-преподавательского состава, умеющего работать в цифровой среде, а также формировать и передавать знания в условиях сегодняшних цифровых реалий.

Запуск Apple Digital Lab поддержали Фонд Первого Президента РК — Елбасы и Казахстанская ассоциация маркетинга.

«В быстроменяющемся мире очень важно успевать за развитием трендов в образовании и карьере. Эксперты и аналитики говорят о том, что через 10-15 лет сегодняшние школьники и студенты будут работать по тем специальностям, которых еще не существует. Исследователи также отмечают, что в обозримом будущем половина нынешних профессий будет заменена роботами и искусственным интеллектом. Учитывая эти факторы, Фонд Первого Президента через свои инициативы и проекты стремится создавать необходимые условия для развития конкурентоспособности современного молодого поколения. Поддержка в открытии цифровой лаборатории Apple Digital Lab — одно из стратегических направлений Фонда при реализации данной миссии», — заявил директор представительства Фонда в Алматы Сергей Тохтаров.

Занятия в цифровой лаборатории стартовали с 15 ноября. Обучение в ней уже прошли воспитанники специальной (коррекционной) школы-интерната № 2 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и специализированного комплекса для детей-сирот «Жанұя». 22 ноября двери цифровой лаборатории будут открыты для воспитанников Алматинского областного детского дома № 1. Как подчеркнули организаторы, участие молодежи из социальных учреждений в мастер-классах Apple Digital Lab является важным на пути к развитию инклюзивного общества в Казахстане.