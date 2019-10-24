«Казахтелеком» запустил коммерческую сеть 5G

Теперь технология пятого поколения доступна для абонентов Altel в Нур-Султане.

Сегодня «Казахтелеком» развернул первую в Казахстане коммерческую сеть 5G в столице. Теперь технология пятого поколения доступна в сети Altel на территории международного технопарка IT-стартапов AstanaHub. Покрытие организовано в режиме Non-Stand-Alone в диапазоне радиочастот 3,5 ГГц, который является самым рекомендуемым и популярным спектром в мире для 5G. Воспользоваться технологией смогут владельцы устройств, поддерживающих 5G и являющиеся абонентами Altel и Теле2.

«Запущенная сегодня сеть является первой в Казахстане коммерческой зоной 5G, которая будет работать на территории AstanaHub на постоянной основе. Нами неслучайно было выбрано место запуска данной сети — именно здесь разработчики смогут тестировать и реализовывать новые цифровые продукты и проекты на базе 5G. Подобные зоны будут появляться и в других регионах для различных кейсов. В этом году мы планируем запуск коммерческой технологии в Шымкенте для реализации бизнес-кейса FWA — фиксировано-беспроводного доступа», — сообщил главный директор по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлан Мейрманов.

Технология 5G отличается высокой скоростью передачи данных, большой емкостью и сверхнадежным соединением с низкой задержкой и возможностью массового подключения устройств IoT для самых разнообразных задач.

«Стоит отметить, что коммерческая сеть 5G запущена на базе инфраструктуры Altel и „Казахтелеком“. Altel на протяжении многих лет является технологическим лидером в сфере мобильного интернета и передачи данных в нашей стране. Специалисты компании первыми в Казахстане запустили сети 3G и 4G. Наступает эра новой технологии, и мы стремимся к сохранению звания пионера в отрасли», — добавил генеральный директор ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» Роман Володин.

Сети 5G будут использоваться как для предоставления услуг мобильной связи и доступа в интернет для населения, так и для кейсов IoT, Умный город, Умное» производство и др. Фактически сети 5G станут основой для цифровой трансформации компаний и развития цифровой экономики.

«Впервые сеть 5G запускается на территории делового центра EXPO и уже доступна на территории технопарка AstanaHub. Сегодня 5G внедрена только в 2-3 странах мира, и уже доступна у нас в Казахстане. Во время форума Digital Bridge сеть будет доступна на постоянной основе. Это замечательная новость для ІТ-специалистов и стартапов, которые принимают участие в форуме. Мы рады, что „Казахтелеком“ запустил сеть 5G в преддверии технологического форума Digital Bridge», — отметил исполнительный директор международного технопарка IT-стартапов AstanaHub Адлет Нургожин.

Ранее «Казахтелеком» уже провел несколько полевых тестирований сети в городах Нур-Султан и Алматы в различных диапазонах радиочастот. Напомним, также, что в мае текущего года в рамках АЭФ был совершен первый в Казахстане голосовой и видео-звонок посредством 5G. В ближайших планах у компании запуск тестовых зон в городах Алматы и Шымкенте.