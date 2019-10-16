Стартапы Astana Hub привлекли более 13 миллиардов тенге

В Международном технопарке IT-стартапов Astana Hub стартовали пятый и шестой потоки акселерационной программы.

В программе участвуют 60 стартапов со всех регионов Республики Казахстан. Акселерационная программа Astana Hub — это программа, в которую входят бесплатные образовательные интенсивы, постоянное сопровождение участников со стороны тренеров и менторов, опытных предпринимателей, бизнес-консультантов. Цель программы — помочь авторам проектов кратно увеличить капитализацию компаний, передает «Курсив».

По данным пресс-службы Astana Hub в предыдущем, четвертом наборе акселерационной программы, стартапы-участники привлекли в проекты более 47 млн тенге инвестиций от фондов и частных инвесторов. Общая сумма продаж стартап-проектов увеличилась более чем на 222 млн тенге, было создано 149 рабочих мест, семь стартапов в скором времени выходят на рынки других стран, среди которых Россия, Сингапур, США и страны СНГ. Таким образом, общая сумма привлеченных инвестиций стартапами Astana Hub за период работы составила более 13 млрд тенге.