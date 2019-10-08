В Узбекистане создадут спутниковую систему помощи при ДТП

В ее разработке примет участие российское АО «ГЛОНАСС».

В Узбекистане создадут систему экстренного реагирования при дорожно-транспортных и иных происшествиях на автомобильных дорогах — аналог российской системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и казахстанской ЭВАК (экстренный вызов при авариях и катастрофах). Этим займется разработчик навигационных систем в Узбекистане SmartGeo совместно с российским АО «ГЛОНАСС». Соответствующий меморандум был подписан сторонами, передает Kursiv.kz.

Директор компании SmartGeo Улугбек Байдадаев отметил, что это сотрудничество выведет Узбекистан на новый уровень в вопросах предотвращения летальных исходов при ДТП и позволит сохранить тысячи жизней. В дальнейшем при производстве автомобилей в Узбекистане их планируется оснащать датчиками, которые будут через спутники оповещать экстренные службы в случае происшествий на дорогах.

АО «ГЛОНАСС» и компания SmartGeo также планируют создать цифровую логистическую платформу мониторинга транспортных средств для эффективного управления дорожным движением. Во сколько обойдется разработка новой системы, пока не сообщается. Аналог такой системы в Казахстане обошелся бюджету в 2,3 млрд тенге, а в России на разработку «ЭРА-ГЛОНАСС» потратили 5 млрд рублей.