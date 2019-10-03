ЭЦП можно привязать к Face ID

Такая возможность появилась в новом приложении eGov.

В Astana Hub прошла презентация цифровых новинок осени, в числе которых — обновленное мобильное приложение eGov, боты для получения услуг в социальных сетях и др. Открывая мероприятие, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев назвал три главных цифровых события начала осени в сфере государственных услуг. К ним он отнес запуск нового мобильного приложения eGov, отмену адресной справки и SMS-сервис минфина по уведомлению о предстоящих налоговых платежах.

«Сегодня мы делаем большой акцент на мобильном получении государственных услуг, потому что смартфон есть практически у каждого. Поэтому, когда началась работа по обновлению мобильного приложения eGov, я попросил коллег — сделайте так, чтобы мобильным приложением могли пользоваться ваши мамы. Чтобы не нужно было каждый раз совершать безумное количество кликов для получения одной услуги», — рассказал Аскар Жумагалиев.

По словам министра, с помощью нового приложения получать услуги можно практически в один клик. Beta-версии обновленного мобильного приложения eGov уже в ближайшее время станут доступны в Google Play и AppStore. С его помощью можно будет получить 23 услуги, подать заявку на выпуск ЭЦП, и даже продлить срок ее действия.

Как отметил Асет Турысов, председатель правления АО «НИТ», продемонстрировавший работу приложения, разработчики также постарались максимально упростить использование электронной подписи.

«В новом приложении гражданин практически не чувствует необходимость ЭЦП. Все мы привыкли разблокировать телефон по отпечатку пальца или через Face ID. Точно так же в этом приложении вы сможете привязать ЭЦП к своей биометрии и при заказе услуг подтверждать запрос своим Touch ID или Face ID», — рассказал Асет Турысов.

На презентации также рассказали, что государственные услуги теперь можно получать и в социальных сетях. После популярности eGov-бота в Telegram, услугами которого воспользовалось более 650 тысяч казахстанцев, аналогичные сервисы запустились в Facebook и ВКонтакте. Теперь прямо в соцсетях казахстанцы могут получить 15 самых популярных справок и сервисов.

Председатель правления «Правительства для граждан» Асемгуль Балташева сообщила, что в ближайшем будущем еще больше услуг станут «проактивными» — все заботы по их получению государство возьмет на себя, а гражданам останется только ответить на SMS-уведомление.

«Проактивных услуг в Казахстане будет 17, они объединят в себе 27 традиционных госуслуг. Кроме того, планируется, что такие услуги, как регистрация рождения, заключение/расторжение брака, усыновление станут экстерриториальными», — отметила Асемгуль Балташева.