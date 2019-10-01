Выдача данных о регистрации граждан переведена в электронный формат

МВД РК сообщает о полной интеграции своих баз данных с госорганами.

Министерство внутренних дел РК интегрировало свои базы данных с другими государственными органами, что упростило механизм оказания государственных услуг населению. В частности, полностью отменяется выдача адресных справок, так как эти данные есть уже в базах всех госорганов, передает Елорда Инфо.

«В целях исключения бумажной волокиты и сокращения времени получения государственных услуг адресная справка теперь запрашиваться не будет. Сейчас вносятся соответствующие поправки в нормативно-правовые акты. При этом сами граждане сведения об адресе регистрации могут проверять у себя в личном кабинете на портале электронного правительства. Собственники жилья также могут проверить через портал или мобильное приложение электронного правительства сведения о лицах, зарегистрированных у них по адресу», — говорится в сообщении.

По словам представителей МВД РК, отмена выдачи адресных справок сократит излишний бумажный документооборот и необходимость гражданам обращаться в ЦОНы за справками.

Кроме того, упрощен и оптимизирован ряд других государственных услуг, связанных с регистрацией граждан. До конца года в рамках программы «Цифровой Казахстан» МВД планирует перевести в электронный формат еще восемь услуг населению. Таким образом, порядка 90% государственных услуг, оказываемых МВД, будут автоматизированы.