Казахстанцы будут получать SMS-уведомления о налоговых платежах

Чтобы получать эти уведомления, необходимо зарегистрировать номер в базе мобильных граждан.

С 19 сентября казахстанским налогоплательщикам осуществляется рассылка SMS-уведомлений о предстоящих налоговых платежах на имущество, землю и транспорт. Сервис «SMS-рассылка» запущен в пилотном режиме в целях максимального охвата и своевременного оповещения физических лиц о налоговых обязательствах за 2018 год. Также планируется направление физическим лицам сообщений и через мобильное приложение «Kaspi Bank», передает Strategy2050.kz.

«В ближайшее время граждане РК будут получать на свои мобильные устройства (смартфоны, кнопочные телефоны) короткие текстовые SMS-сообщения о суммах налога, которые им необходимо выплатить. Чтобы получать эти уведомления, необходимо зарегистрировать номер в базе мобильных граждан через портал электронного правительства или мобильное приложение mGov. Проверить наличие регистрации в базе мобильных граждан можно на eGov в разделе „Сервисы“», — сообщили в министерстве.

«Рассылка уведомлений на бумажных носителях предполагает дополнительные затраты на расходные материалы. В этой связи Министерство финансов РК, основываясь на опыте Эстонии, прорабатывает вопрос по внесению изменений в законодательство об исключении бумажных уведомлений и предоставлении их исключительно в электронном виде. Данная мера, помимо экономии за счет отказа от бумаги, должна обеспечить гарантированную доставку адресату и повысить эффективность собираемости налогов», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время подсистема «Местные налоги» ИС «Интегрированная база данных» находится в опытной эксплуатации. Отмечается, что уплатить налоги физические лица могут любым удобным способом: наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах, либо с помощью электронных сервисов на сайте КГД. Для получения справочной информации физические лица могут обращаться по бесплатному телефонному номеру единого контакт-центра — 1414.