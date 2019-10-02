У таксистов в странах ЕАЭС могут появиться электронные техпаспорта

Нормативные документы, определяющие понятие электронного паспорта транспортного средства, начнут действовать в ЕАЭС с ноября текущего года.

Таксисты ЕАЭС должны будут завести цифровые профили и электронные паспорта технических средств, сообщили организаторы Евразийской недели, которая проходила в Бишкеке. Руководитель Центра компетенций Общественного института развития такси Станислав Швагерус напомнил, что уже в ноябре нынешнего года в ЕАЭС вступят в действие нормативные документы, определяющие понятие электронного паспорта транспортного средства (ПТС), передает Sputnik.

«Это не бумажный ПТС, к которому мы все привыкли. Это совокупность информации о техническом состоянии автомобиля, о том, как он проходил или не проходил техосмотр. Его введение позволит создать условия, при которых предпринимателям не нужно будет никуда ездить за бумажными разрешениями. Все будет в электронном виде», — отметил Станислав Швагерус.

Участники Евразийской недели в Бишкеке, обсудили развитие сферы таксомоторных перевозок странах ЕАЭС. По их данным, будут подготовлены рекомендации для делового совета ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии. А уже в ближайшие месяцы участники мероприятия рассчитывают выставить на общественные слушания модели цифровых профилей для водителя и автомобиля такси. Отмечается, что это будет содействовать развитию здоровой конкуренции в сфере общественного транспорта. Также не менее важным результатом внедрения новых стандартов и цифровых профилей станет повышение уровня безопасности транспортной системы.

Всего рынок новых транспортных средств в союзе составляет более 2,3 миллиона автомобилей в год. Полноценный переход на электронные паспорта упростит взаимное перемещение транспортных средств, процедуры их регистрации для граждан, а также позволит участникам систем наблюдать за жизненным циклом техники, а госорганам — пользоваться достоверными базами данных единого формата во всех странах ЕАЭС.