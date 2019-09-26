В Tech Garden новый директор

Им стал один из основателей фонда, Аскар Сембин.

Генеральным директором Автономного кластерного фонда Tech Garden назначен один из основателей фонда Аскар Сембин. Он рассказал о новых задачах, поставленных правительством Республики Казахстан в рамках цифровой трансформации предприятий и индустриально-инновационного развития страны.

«Мы переходим на новый уровень — от создания критической массы стартапов к их внедрению в промышленность страны для вывода предприятий на уровень Индустрии 4.0, используя возможности созданных Tech Garden Центров компетенций (Промышленный искусственный интеллект, Новые материалы и аддитивные технологии, Цифровизация строительства). Ядром центров станут профильные лаборатории, которые уже имеют уникальные наработки и опыт интеграции в промышленность самых прогрессивных идей и технологий», — рассказал генеральный директор Автономного кластерного фонда Tech Garden Аскар Сембин.