Мобильные операторы Узбекистана тестируют 5G

На сегодняшний день Ucell и Uzmobile уже запустили тестовый режим.

Стало известно, что проведено первое тестирование 5G в Ташкенте в главном офисе Компании Ucell Plaza. Максимальная зарегистрированная скорость, полученная в реальных условиях, равнялась около 1 Гбит/c. Замеры, осуществленные при помощи сервиса SpeedTest, показали скорость скачивания до 1 376 Мбит/c, передает Repost.uz.

Филиал Uzmobile АК «Узбектелеком» также начал тестирование стандарт передачи данных пятого поколения (5G) в Узбекистане. Об этом сообщается в официальной Facebook-странице компании. Напомним, президент Узбекистана в апреле посетил центр исследований и инноваций компании Huawei в Пекине и поручил ускорить 5G в стране.