Рынок ИТ-услуг РФ составил 5,10 млрд долларов

Представлено ежегодное исследование IDC по российскому рынку ИТ-услуг.

Аналитики IDC представили вторую часть ежегодного исследования российского рынка ИТ-услуг — Competitive Profiles and 2018 Analysis of Leading IT Services Players in Russia. В отчете даны основные показатели 100 ведущих поставщиков ИТ-услуг в России за 2018 год, включающие их выручку, рыночные доли и положение на 13 базовых рынках. В отчете также содержатся профили десяти ведущих компаний на российском рынке ИТ-услуг. В 2018 году объем российского рынка ИТ-услуг составил 5,10 млрд долларов, что на 1% меньше, чем в 2017 году. В национальной валюте рынок ИТ-услуг в России вырос по сравнению с предыдущим годом на 7,2%.

Звание крупнейшего поставщика ИТ-услуг в России продолжает удерживать группа компаний «ЛАНИТ», доля рынка которой в 2018 году превысила 10%. При этом, ни один другой независимый поставщик ИТ-услуг не смог преодолеть 5-процентный барьер.

Пятерка ведущих игроков не претерпела изменений. Замкнули ее «Ай-Теко» и ITG, расположившиеся соответственно на пятой и четвертой позициях. «КРОК», показавший 20-процентный прирост в рублях, поднялся на третье место, а «Техносерв», несмотря на существенное падение выручки в 2018, сохранил за собой вторую строчку. Укрепили свои позиции в первой десятке «Инфосистемы Джет» и Softline. Компания «Инфосистемы Джет» преуспела в оказании услуг установки и поддержки оборудования, а также аутсорсинга информационных систем. Softline сфокусировалась на облачном направлении и интеграционных проектах.

В 2018 году заметно ослабло положение компаний «Компьюлинк» и MAYKOR. К обеим организациям были претензии со стороны правоохранительных органов, и если «Компьюлинк» продолжает работу на рынке, то MAYKOR после продажи своих ключевых подразделений GMCS и «БТЕ» фактически прекратила существование в привычном виде.

«Несмотря на относительно спокойное состояние российской экономики в 2018 году, некоторым поставщикам ИТ-услуг в очередной раз довелось столкнуться лицом к лицу с особенностями ведения бизнеса в стране. В результате чего список компаний, работающих на рынке, продолжил сокращаться. Ожидать кардинальных изменений в 2019 году пока не приходится, поэтому, вероятнее всего, рынок продолжит развиваться в условиях неопределенности», — прокомментировал итоги старший аналитик IDC Василий Агапов.