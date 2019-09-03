В Алматинской области продолжаются работы по прокладке ВОЛС

146 населенных пунктов до конца 2020 года будут подключены к высокоскоростному интернету.

В текущем году РДТ «Алматытелеком» планирует построить волоконно-оптические линии связи протяженностью более 1300 км в направлении 102 населенных пунктов Аксуйского, Алакольского, Балхашского, Енбекшиказахского, Ескельдинского, Жамбылского, Илийского, Карасайского, Кербулакского, Коксуйского, Кегенского, Райымбекского, Талгарского и Уйгурского районов, а также в городах Капчагай и Текели Алматинской области. Подключить к интернету планируется 252 объекта. Это государственные органы и учреждения бюджетной сферы — больницы, школы, местные исполнительные и правоохранительные органы.

«В рамках реализации проекта появится возможность развития инновационных услуг и организация доступа к возможностям телемедицины, онлайн-образованию, услугам сферы электронной коммерции в области. Кроме того, сократится информационное неравенство между городом и селом», — отметил генеральный директор РДТ «Алматытелеком» Шерхан Раздыков.

На сегодняшний день филиалом начато строительство оптики в Жамбылском, Енбекшиказахском, Раимбекском и Кегенском районах Алматинской области. Кроме того, филиалом запланировано проведение 82 км распределительной сети и установка оборудования FTTH. Данная технология позволит обеспечить высокую пропускную способность и надежность при передаче больших объемов данных на дальние расстояния.

До конца 2020 года филиалом запланировано строительство оптики в 44 сельских населенных пунктах Алматинской области. Реализация проекта в следующем году позволит осуществить подключение более 110 государственных учреждений с предоставлением полного спектра телекоммуникационных услуг на селе.