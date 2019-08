Ringostat проводит рейтинг агентств контекстной рекламы Казахстана

Организаторы нацелены сделать рынок интернет-рекламы более прозрачным.

21 августа стартует проект «Рейтинг агентств контекстной рекламы Казахстана» от сервиса аналитики Ringostat. Каждый зарегистрированный в соцсетях пользователь может проголосовать за лучшее, по его мнению, агентство на сайте рейтинга. Организаторы нацелены сделать рынок интернет-рекламы более прозрачным, создать удобный инструмент для поиска подрядчиков в этой сфере.

Методология рейтинга

Рейтинг формируется на основании баллов, которые агентства получают на трех этапах.

1. Анкетирование. Участники заполняют анкету о своих методах работы и ее результатах. Анкеты проходят валидацию.

2. Голосование пользователей. Клиенты digital-агентств и интернет-пользователи голосуют за лучшее, по их мнению, агентство.

3. Голосование жюри. В его состав вошли более 20 экспертов: директора по маркетингу, руководители отделов digital-маркетинга, основатели IT-компаний и представители популярных СМИ.

Состав жюри

— Васильев Александр, генеральный директор, PROFIT.kz

— Диас Азимжанов, Director, Chief Editor, Voxpopuli.kz

— Александр Матвеев, Chief Marketing Officer, Kolesa Group

— Алимжан Бисембаев, Executive Director, Info Data

— Станислав Дубинчик, Head of Marketing, Рахмет

— Владимир Меркушев, Product Manager, BTS Digital

— Станислав Ли, Marketing Director, Касса24

— Антон Шуваков, Digital Marketing Specialist, Евразийский Банк

— Руслан Туганов, Marketing Director, 5,5%

— Талгат Алимов, Marketing Director, Mechta.kz

— Георгий Сосновский, Chief Visionary Officer, Технодом

— Магжан Мадиев, Co-founder, Naimi.kz

— Руслан Калигожин, Digital Marketing Advisor, Amanat

— Фурузон Рахматов, Chief Commercial Officer, Informburo.kz

— Димаш Джексеков, Project Manager, OLX Group

— Анна Воронина, Marketing Director, Ticketon Events

— Александр Дегтярев, Marketing Director, АО Bank RBK Deputy

— Абай Абен, Head of Online Promotion, Home Credit Bank

— Дарья Детистова, Marketing Manager, IT Support Group

— Александр Шинкаренко, Marketing Director, Kabinka.kz

— Нателла Озова, Head of Merchant Marketing Communications, Satu.kz

— Василь Росада, Head of Business Development, Flatfy

Полный список жюри доступен на сайте рейтинга. Результаты исследования будут опубликованы во второй половине сентября.