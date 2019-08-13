Мобильные операторы смогут получить 120 млрд долларов от дополнительных услуг

Аналитики рекомендуют операторам оптимизировать сети LTE, готовиться к 5G и росту трафика от потокового видео.

К 2024 году возможности получения доходов для операторов мобильной связи, помимо передачи голоса, обмена сообщениями и мобильной передачи данных, достигнут 120 миллиардов долларов, по сравнению с 67 млрд долларов в тееущем году.

Новое исследование Juniper Research «Бизнес-модели операторов мобильной связи: проблемы, возможности и стратегии на 2019–2024 годы» идентифицирует ряд растущих возможностей получения доходов для операторов, которые помогут бороться с сокращением доходов от голосовой связи и обмена сообщениями. Аналитики прогнозируют, что услуги мобильной идентификации, биллинг и мобильный Интернет вещей будут самыми быстрорастущими секторами.

«Инновации должны по-прежнему фокусироваться в первую очередь на снижении капитальных затрат на сети посредством виртуализации базовых сетей. Операторы также должны продолжать изучать новые источники доходов, которые используют имеющиеся у них мобильные сети», — отметил Морган Киммич, автор исследования.

Ожидается, что средний объем трафика данных, генерируемый на пользователя, вырастет с 49 Гб в 2019 году до более чем 157 Гб к 2024 году. Авторы исследования призывают операторов оптимизировать сети LTE для услуг передачи данных, одновременно готовясь к будущим сетям 5G.

Исследование также предсказывает, что рост сотового трафика будет зависеть от увеличения использования служб потокового видео — на его долю будет приходиться 56% всех сотовых данных, генерируемых мобильными телефонами. По сравнению с 2019 годом рост составит 40%.