К 2024 году 40% людей получат мобильные удостоверения личности

Мобильная цифровая идентификация создаст возможности на семь миллиардов долларов — мобильные операторы станут идентификационными брокерами.

Использование уникальных услуг мобильных идентификаторов, которые обеспечивают проверку личности с помощью SIM-карт, принесет операторам мобильной связи более 20 млрд долларов в 2024 году. Это больше, чем ожидаемые в 2019 году 859 млн долларов — рост составит более 800%.

В новом исследовании Juniper Research «Цифровая идентификация: развитие технологий, нормативный анализ и прогнозы на 2019–2024 годы» отмечается, что, особенно в странах с формирующейся рыночной экономикой с ограниченным государственным предоставлением идентификационных данных мобильные телефоны станут основным источником идентификации для более чем трех миллиардов человек к 2024 году. Во многом это объясняется тем, что такое решение проще масштабировать, чем карточные удостоверения, особенно в районах Юго-Восточной Азии и Африки, где ранее существовавшие удостоверения личности, выдаваемые правительством, встречаются редко.

В исследовании предполагается, что другие цифровые игроки будут предоставлять приложения поверх этой платформы, с более чем 600 миллионами отдельных приложений для идентификации от сторонних производителей, использующих функции, предоставляемые операторами. Эти третьи стороны, как правило, монетизируют обращения к API от тех, кто запрашивает идентификацию. Схема предполагает вычеркивание операторов из этого пространства, но они потенциально могут использовать свои позиции в будущем, чтобы получить дополнительный доход.

Поставщики смартфонов также будут использовать цифровую идентификацию посредством производства устройств с расширенными функциональными возможностями, включая возможности биометрической идентификации. По к 2024 году более пяти миллиардов смартфонов во всем мире будут включать в своем функционале различные формы биометрической идентификации, то есть — почти 90% всех смартфонов. Тем не менее, аналитики предупреждают, что некоторым службам все еще потребуется традиционная документация для первоначальных пользователей. То есть, традиционные формы идентификации не будут полностью вытеснены мобильными формами в ближайшем будущем.

«Внедрение услуг по-прежнему остается возможностью для мошенничества, несмотря на достижения в области биометрических технологий, — говорит автор исследования Джеймс Моар. — Многие сервисы требуют привязки к существующей форме идентификатора, что обычно означает аналоговую идентификацию. В результате распознавание лиц станет ключевым, поскольку оно может преодолеть цифровой физический разрыв легче, чем другие биометрические характеристики».