Срываем маски с Маска: казахстанцы вряд ли смогут подключиться к Starlink

Даже на первый взгляд очевидно, что в истории со спутниками, которые раздают интернет из космоса, не все так просто. Profit.kz разбирался, что именно не так.

24 мая ракета Falcon 9 доставила на орбиту первые 60 спутников проекта Starlink амбициозного южноафриканца Илона Маска. В целом, если все сложится благополучно, группировка будет состоять из 4425 спутников на низкой околоземной орбите. А в долгосрочной перспективе речь идет аж о 12 000 устройств.

На фоне бесконечных перебоев с доступом в интернет многие казахстанцы восприняли это как благую весть: со дня на день они окунутся в мир свободного интернета без ограничений, и такую возможность им предоставит известный предприниматель и визионер. Скептики, однако, характеризуют Маска иначе и применяют другие эпитеты: прожектер — одно из самых нейтральных в списке.

Нужно сказать, что сама по себе идея — покрыть ближний космос девайсами для раздачи и приема сигнала — не вполне оригинальна. В рамках проекта OneWeb планируется вывести около 700 спутников на низкую околоземную орбиту. Среди учредителей очень серьезные компании: Airbus, Intelsat, Qualcomm, The Coca-Cola Company, Virgin и еще несколько корпораций того же масштаба. Начало коммерческой эксплуатации намечено на 2020 год, а стоимость — около $3 млрд. Судя по всему, OneWeb еще жив, относительно недавно на официальном сайте появился пресс-релиз о том, что компания открыла более 150 новых позиций в своем Глобальном операционном центре в Лондоне.

Марк Цукерберг также вынашивал подобные планы, правда, способы достижения цели отличались. Сначала и основатель Facebook хотел отправить в космос сотни спутников, но ценник оказался неподъемным даже для него. Тогда космические аппараты заменили на дроны с размахом крыльев 42 метра, которые способны подниматься на высоту до 27 км. Площадь покрытия интернетом от одного такого беспилотника Aquila — около 80 квадратных километров. В фонд Internet.org, который организовал Цукерберг для реализации проекта, вошли такие крупные компании, как Samsung, Nokia, та же Qualcomm, Ericsson. Судя по всему, в итоге Internet.org оказался не по зубам Цукербергу — на страничке в Facebook последняя запись датируется 1 мартом 2017 года.

У Google тоже были схожие намерения, а именно Project Loon, в рамках которого планировалось создать группировку воздушных шаров для обеспечения интернетом целых регионов. Но и в Google отказались от планетарного масштаба. Однако Google точно сделал одно доброе дело — помог с помощью шаров организовать доступ в интернет во время крупного наводнения в Перу.

Мы перечислили еще не все корпорации, которые обещали раздавать интернет из атмосферы или космоса. Известно, что в игру включились такие гиганты как Boeing и Blue Origin.

Что не так?

Начнем с того, что у спутниковой связи есть «природные» ограничения. Самое главное из них — нужно приемное устройство размером со среднюю сковородку. Причем ни о каком свободном передвижении с таким прибором не может быть и речи — фактически, это стационарное устройство. Также нужно понимать, что прибор недешевый. Разумеется, при массовом производстве цена единицы упадет, но все-таки речь не идет о десятках долларов. Второе — исходящий сигнал, как говорят связисты, нужно до спутника еще «поднять». При этом его могут просто «глушить». Интернет, как мы видим повсеместно — это стратегический ресурс. Никто не собирается уступать его по доброй воле. Об этом пишет на своей странице в социальной сети Linkedin и Нурлан Мейрманов, главный директор по инновациям АО «Казахтелеком».

«Чтобы у нас заработало все это, необходимо: чтобы наклонные орбиты проходили над нами; должны заработать или межспутниковые каналы, или поблизости должны быть установлены станции подъема. Первое сделать просто, но скорости будут ограничены межспутниковыми каналами, и тут будут задержки», — углубляется в технические детали эксперт.

И это не все. В отличие от геостационарных спутников с фиксированным положением на орбите, аппараты Starlink перемещаются. Для терминалов нужно либо расширять диаграмму направленности антенн, делать механическое слежение антенн за спутником, либо использовать фиксированные антенны с электронным изменением диаграммы направленности.

«Стандартные вопросы, которые стоят — угроза прохождения трафика, минуя местных операторов, и что делать с сигналом спутников на территориях — глушить или контролировать?», — задается вполне риторическим вопросом г-н Мейрманов. Что до стоимости терминалов, то эксперт согласен с мнением, что 12000 спутников позволят снизить стоимость терминалов с тысяч до сотен долларов. Но даже это дорого для обывателя.

Сергей Табакаев, коммерческий директор Astel, компании, которая «съела собаку» в спутниковом бизнесе, также считает, что судьба у Starlink может сложиться далеко не так, как ее рисуют восторженные комментаторы в социальных сетях.

«Я глубоко не изучал архитектуру проекта, но в случае со Starlink, поскольку спутники являются низкоорбитальными, нужно решать вопрос с роумингом — иными словами, переход вашего сигнала со спутника на спутник», — рассуждает он. И, конечно, абонентское устройство для Starlink не будет отличаться компактностью и низкой ценой. «Еще следует понимать, что это не ШПД, поэтому ожидать скорости, к которым привыкли абоненты, пользующиеся „земными“ каналами, не стоит, — продолжает он. И вслед за коллегами напоминает, что интернет — это стратегический ресурс любого государства. — Трудно представить, что Илон Маск, собирая трафик в Казахстане, будет отправляет его в центры, через которые он должен проходить по закону, и которые должны находиться на территории Казахстана. К слову, законопроект, который подразумевает наличие сертификатов на каждом персональном компьютере с выходом в интернет, чтобы раскрывалось VPN-соединение, уже подготовлен», — напоминает коммерческий директор Astel. Как можно контролировать распространение тарелок Starlink в стране? «Легко. Запретить их ввоз и продажу».

В двух словах

Вместо резюме зададимся вопросом: будь вы главой государства, правительства, захотели бы вы, даже будучи весьма прогрессивным политиком, иметь агента влияния прямо у себя под носом? С неконтролируемым трафиком и рисками, произрастающими из этого факта? Вряд ли.

«Трудно даже представить, что Китай или Россия допустят работу Starlink на своей территории. Это фантастика», — заключает Сергей Табакаев, добавляя, что американская инженерная мысль весьма продвинута, в США есть ресурсы для таких проектов, но любой, даже самый красивый проект, упирается в реальность. Которая может отличаться от того, что нарисовано в презентации.