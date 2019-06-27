ЦОДы в Казахстане: низкая база, высокий потенциал

Привлекательность для зарубежных инвесторов и госпрограмма цифровизации являются катализаторами развития, а девальвация тенге делает услуги коммерческих дата-центров более выгодным.

Проведенная «ИКС-Медиа» уже четвертый раз в Казахстане конференция «ЦОД: модели, сервисы, инфраструктура» показала высокий интерес местных специалистов к вопросам, связанным с построением собственных и с использование услуг коммерческих дата-центров. Мероприятее, прошедшее в Алматы при поддержке ведущих поставщиков решений для ЦОДов, посетило более 300 специалистов.

Как отметил, выступая на пленарном заседании, Станислав Мирин, ведущий консультант iKS-Consulting, при существенной разнице объемов экономики (ВВП России почти в 10 раз выше) по уровню ВВП на душу населения Россия и Казахстан сопоставимы. МФВ по этому показателю дает небольшое преимущество России ($29 267 против $27 550 у Казахстана), а Всемирный банк — Казахстану ($26 410 против $25 533 у России). Наши страны схожи не только по указанному показателю, но и ментально, поэтому сравнение рынков уместно и небесполезно.

Рост казахстанского рынка коммерческих ЦОДов в 2018 году в национальной валюте составил 32%, его объем — 7,8 млрд тенге. Однако показатель роста за период 2015–2018 гг. в долларах США — всего 6% (для сравнения в России — 24%). Безусловно, такая разница связана с серьезным снижением курса тенге. Но есть и другие причины отставания Казахстана в темпах роста. К ним аналитики iKS-Consulting относят более консервативный подход к вопросам аутсорсинга ИТ, а также захват рынка зарубежными поставщиками.

Сравнение динамики рынков коммерческих ЦОДов Казахстана и России

По оценке, которую привел Сырым Толеулиев, директор департамента ЦОД и облачных сервисов компании Kazteleport, порядка 95% организаций в Казахстане держат ИТ-инфраструктуру у себя. При сравнении экономических показателей двух моделей («все у себя» и аутсорсинг) заказчики обычно считают «в лоб», не учитывая стоимость денег.

«Однако после девальвации тенге стоимость аренды становится выгоднее строительства», — добавляет один из руководителей Kazteleport.

В целом, рынки коммерческих ЦОД двух стран отличаются почти в 40 раз: если в России, по данным iKS-Consulting, в коммерческих ЦОДах насчитывается около 40 тыс. стоек, то в Казахстане — всего 1100. Доля облачных услуг в общей структуре услуг ЦОДов и в России, и в Казахстане растет, а доля колокейшн — сокращается. При этом в Казахстане доля облаков уже выше — 36% против 30% в России (данные за 2018 год). Но казахстанские поставщики удовлетворяют только 27% существующего платежеспособного спроса на облачные услуги — в 2018 году пользователи заплатили 9,1 млрд тенге за облачные сервисы зарубежным поставщикам.

Несмотря на невысокие темпы роста, аналитики высоко оценивают перспективы казахстанского рынка ЦОДов. Оптимизм внушает рост доверия к коммерческим дата-центрам со стороны потребителей, а также активизация коммерческих дата-центров в области маркетинга и продвижения своих услуг. Потребители, в том числе из государственного сектора, постепенно осознают экономические выгоды от аутсорсинга ИТ-инфраструктуры.

Неизбежные выгоды сервисной модели

Сервисы, предлагаемые коммерческими ЦОДами, интересны еще и тем, что позволяют использовать функционал, который ранее был недоступен заказчикам по причине высокой стоимости его реализации собственными силами. К такому функционалу относится восстановление функционирования ИТ-сервисов в случае серьезной катастрофы. Классический подход — построение собственного резервного ЦОД — дорогое удовольствие. С появлением облачных решений DRaaS обеспечение непрерывности бизнеса стало куда более доступным.

Сервисы DRaaS предоставляются и в Казахстане. В частности, их предлагает компания Kazteleport. Как рассказал Мурат Кенебаев, начальник управления проектирования и разработки сервисов, суть услуги — предоставление резервной площадки для восстановления критичных сервисов путем запуска реплицированных виртуальных серверов. Гарантированное время восстановления сервисов — пять минут. По словам г-на Кенебаева, уникальность услуг, предлагаемых Kazteleport, в наличии сети геораспределенных ЦОДов. На данный момент есть три соединенных оптическим кольцом (160 Гбит/c) ЦОДа в Алматы. Кроме того, два ЦОДа размещено в Нур-Султане. В планах — ввести в эксплуатацию в 2020 году еще два ЦОДа: один — в Алматы (на 160 стоек), другой — в Нур-Султане (60 стоек).

По данным iKS-Consulting, по числу введенных в эксплуатацию стоек Kazteleport занимает четвертое место на рынке коммерческих ЦОДов Казахстана. На рынке с большим отрывом лидирует «Казахтелеком» (54%), далее следует АО НИТ (13%) и «Транстелеком» (7%).

Безопасность ЦОДов и облаков

Как показывает опыт России, серьезным препятствием на пути движения заказчиков в коммерческие ЦОДы и перехода на облачную модель являются опасения, связанные с безопасностью. Впрочем, вопросы безопасности волнуют и те компании, которые эксплуатируют собственную ИТ-инфраструктуру.

Одна из серьезных угроз связана с DDoS-атаками. По словам Валерии Кривко, руководителя пресейл-службы «Лаборатория Касперского», каждая третья казахстанская компания подвергалась таким атакам, а самая продолжительная длилась 16 дней. Стоимость потерь от таких атак зависит от размера и особенностей бизнеса, но в среднем находится в диапазоне от $52 тыс. до $444 тыс. А стоимость организации такой атаки — всего от $20 до $200. Злоумышленники тоже активно осваивают сервисную модель, предлагая «DDoS как сервис», которые можно купить буквально за несколько долларов.

Эксперт «Лаборатории Касперского» рекомендует комплексный подход к организации защиты от DDoS, который включает проверку безопасности программного кода, регулярные обновление ПО и сканирование на наличие уязвимостей, а также включение последствий от DDoS-атак в план аварийного восстановления. Повысить эффективность защиты может обращение к услугам специализированных центров очистки, один из которых создан «Лабораторией Касперского». Эта компания внедрила техническое решение, которое за счет перехвата трафика установленными по сети ловушками позволяет заранее узнать о только планирующейся атаке и предпринять превентивные действия. Эксперты «Лаборатории Касперского» обращают внимание и на особенности защиты виртуализированных сред, являющихся основой облачных сервисов.

«Виртуализация при всех ее преимуществах требует дополнительной защиты, но две трети компаний в мире полагают, что никаких специальных мер не требуется», — говорит Ирина Акимова, менеджер по работе с ключевыми клиентами.

Она утверждает, что 80% всех вирусов комфортно живут в виртуальной среде, скорость распространения вирусов в такой среде намного выше (за 5 минут можно заразить 10 тыс. виртуальных машин), а взломать виртуальную машину и получить доступ ко всем данным намного проще, чем взламывать физический сервер.

Согласно проведенному «Лабораторией Касперского» опросу (в нем приняли участие 5000 компаний в 25 странах), при внедрении виртуализации 56% компаний не используют вообще никаких средств защиты, а 44% применяют традиционные решения, разработанные для защиты физических устройств. При использовании традиционного подхода антивирус ставят на каждую ВМ. Поскольку на одном физическом сервере можно организовать несколько десятков таких машин, то добавление на каждую из них по антивирусу существенно увеличивает нагрузку на сервер. При этом происходит дублирование работы, поскольку при обнаружении подозрительного файла его сканирование происходит на каждой виртуальной машине. А если у компании десятки тысяч ВМ, то при обновлении антивирусных баз канал связи загружается настолько, что в течение 20-30 с сервисы ЦОДа могут оказаться вообще недоступными.

Помимо кибербезопасности для ЦОДов важна и физическая защита. И здесь особое значение имеет противопожарная защита. Интерес к этой теме участников конференции в Алматы был подогрет и недавним инцидентом с пожаром в одном из московских ЦОДов, случившимся аккурат накануне форума. Михаил Кочетков, президент холдинга «ОСК групп», обратил внимание делегатов на выбор эффективного газового огнетушащего вещества (ГОТВ). Он проанализировал три варианта — Novec 1230, хладон 227 и хладон 125, и сделал вывод об очевидных преимуществах Novec даже при несколько более высокой стоимости. Именно этот вариант эксперт рекомендовал использовать для тушения в помещениях с электронным и электротехническим оборудованием.

От Core к Edge

Как «большой цифровой взрыв» охарактеризовал текущую ситуацию Андрей Ивашов, руководитель по развитию направления DCIM подразделения Secure Power компании Schneider Electric. «Сдетонировав» от стремительного роста объема генерируемых данных, «вселенная» ЦОДов от централизованной модели «расширяется» к распределенной, следствием чего является быстрое развитие периферийных вычислений (edge computing). Наличие Edge-ЦОДов особенно важно, когда необходима минимальная задержка при обработке новых данных, существуют проблемы с каналами связи или требуется возможность автономного функционирования системы при нарушении связи с центральными ИТ-узлами.

Эксперт Schneider Electric считает, что в новой распределенной системе ЦОДов важно обеспечить высокий уровень отказоустойчивости не только центральных и региональных объектов, но и периферийных вычислительных узлов, тех самых Edge-ЦОДов. Для их реализации все чаще используют предсобранные на заводе модульные или контейнерные решения. Такие продукты предлагают ведущие зарубежные поставщики, включая ту же Schneider Electric и китайского ИКТ-гиганта Huawei.

Рынок предсобранных модульных ЦОДов интересен тем, что на нем активны не только компании-гиганты, но и небольшие производители, в том числе российские. На конференции в Алматы свои разработки в этой области представили компании C3 Solutions и «Импульс». Спрос на модульные ЦОДы в Казахстане фиксируют и в Huawei. По словам Олжаса Орманова, менеджера по продукту ЦОД этой компании, три наиболее востребованных в стране продукта — это модульный ЦОД, готовое решение для миниЦОДа и контейнерный ЦОД «все в одном». Основной мотивацией использования подобных решений является существенное сокращение времени развертывания.

На волне цифровизации

Активная работа в Казахстане основных мировых поставщиков решений для ЦОДов — хорошая основа для новых современных проектов. К тому же на Казахстан не наложены санкции, существующие в отношении России.

«Поэтому с точки зрения политических рисков рынок менее опасен для зарубежных инвесторов», — отмечает Александр Мартынюк, генеральный директор «Ди Си квадрат». По его мнению, при низкой базе рынок ЦОДов Казахстана имеет огромный потенциал для роста.

Его реализации может способствовать государственная программа, нацеленная на внедрение современных цифровых технологий («Цифровой Казахстан»). Эксперты полагают, что она будет стимулировать развитие индустрии ЦОДов.