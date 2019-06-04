Медицинские стартапы: «умная» ложка и искусственный «Доктор Хаус»

Потенциал отечественных стартапов от медицины показали на «Днях цифровой медицины» в Алматы.

Profit.kz побывал на мероприятии и отобрал самые интересные проекты на стыке робототехники и ИТ в медицине.

Самостабилизирующаяся ложка

Проект под авторством команды Tre Medio. Сооснователь Аружан Кенжебек поясняет принцип работы устройства: «Ложка стабилизирует движения вверх-вниз и влево-вправо — позволяет сохранить ее в одном положении для более комфортного, полноценного приема пищи теми, кому мешает тремор». У команды собран прототип на Arduino с использованием акселерометра. Сейчас идет работа над тем, чтобы сделать ложку удобнее для использования: продумывается дизайн, совершенствуется программно-аппаратное обеспечение. Основатели планируют разработать собственный hardware и отказаться от «дорогого» Arduino. Предполагается, что цена ложки будет составлять в итоге около 30 тысяч тенге, что в 2 раза дешевле зарубежных аналогов.

Elize

Анализируя информацию в медицинских картах, Elize позволяет выявлять группы риска по конкретным заболеваниям. Система на основе больших данных строит прогностические модели, основана на искусственном интеллекте, машинном обучении, «с учетом теории хаоса и фракталов». По словам основателя стартапа, Александра Пылаева, такой подход позволяет повысить точность диагностики, усилить возможности профилактики, а также способствует снижению заболеваемости и сокращению рутинной нагрузки на врачей. По утверждению авторов, точность прогнозов — свыше 95%. Для сервиса разработан API. Есть реальный кейс внедрения в России.

RedCube

Бюджетный бионический протез, разработан в Казахстане (существует в прототипе). Основан на Arduino, сервоприводах и датчиках, считывающих импульсы. «Себестоимость очень низкая, потому что часть элементов напечатана на 3D-принтере плюс используются недорогие компоненты». Сооснователь Адил Олжабаев убежден, что низкая цена позволит получить протез большому числу нуждающихся.

DiaGram

Мобильный дневник диабетического самоконтроля. Только в Казахстане около 600 тысяч человек болеют диабетом. «Наше приложение необходимо для отслеживания ключевых параметров жизнедеятельности диабетиков, — говорит менеджер проекта Марат Ищанов. — В нем есть рекомендации по питанию, оно позволяет собрать данные о двигательной активности. Наконец, через приложение можно связываться с врачом. И наиболее сильная сторона — возможность интегрировать данные из глюкометра в приложение».

Baby Smart Cardiography

Еще один аппаратный проект, который позволяет осуществлять мониторинг сердцебиения плода, давление и температуру. Острая гипоксия может приводить к смерти плода, серьезным физическим или умственным отклонениям в развитии. Данные, по задумке основателей проекта, могут передаваться по беспроводным протоколам, например, в смартфон. Устройство существует в виде прототипа, основано на Raspberry с подключенным сверхчувствительным микрофоном.

AUA

Устройство, в котором установлены датчики для определения аллергенов и концентрации газов, раздражающих дыхательные пути. Стартаперы ожидают, что стоимость устройства при выводе на массовый рынок может составить демократичные 4000 тенге, что выглядит вполне привлекательно для устройств такого класса. Подразумевается, что оно будет сопрягаться со смартфоном, а данные будут визуализироваться посредством мобильного приложения. Как понятно из контекста, ориентировано на аллергиков, но может быть популярным и среди тех, кого пугает состояние атмосферы. По словам соосновательницы стартапа, Даны Ерлановой, в перспективе девайс приобретет форму браслета.

Резюме

Единственный из перечисленных софтверный проект выглядит очень заманчиво. Но есть вопрос использования персональных данных, а также их трансграничного перемещения. Что касается хардверных проектов, здесь основатели, похоже, не всегда четко понимают, что создание прототипа в условном «гараже» и более-менее массовое производство — отделяет пропасть. При массовом производстве в цене одной единицы, собственно, стоимость материалов может составлять проценты. Все остальное — это лицензирование, маркетинг, зарплаты, налоги и так далее. Посмотрим, удастся ли основателям детально проработать не только девайсы, но и бизнес-планы.

Конкурс организовал «Национальный медицинский университет» совместно с акселератором DAR Lab. Кроме того, в нем приняли участие представители Европейского банка реконструкции и развития и ООН, а также частные инвесторы из США и Сингапура.