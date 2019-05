SPO «Казахтелекома» состоится до декабря этого года

Текущая оценка планируемого к размещению пакета составляет $110-167 млн.

Вторичное публичное размещение (SPO) акций АО «Казахтелеком» может состояться в июле или ноябре текущего года. Об этом сообщил управляющий директор, руководитель дирекции по управлению активами АО «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, передает «Курсив».

«В соответствии с нашими планами, SPO Казахтелекома запланировано на первую половину текущего года, июль. Что касается размещения, то есть принцип так называемого инвестиционного окна. То есть, когда мы смотрим, насколько рынок благоприятен в плане волатильности, в плане возможных дисконтов по размещению. Мы смотрим на внутренние процедуры в плане получения справедливой цены. Два инвестиционных окна в настоящее время в нашем рассмотрении, опять же, готовность финансовой отчетности компании учитывается, — это июль и ноябрь текущего года», — сказал он.

«Пока мы идем по сценарию июль», — добавил Саткалиев.

Он напомнил, что в настоящий момент акции Казахтелекома торгуются на Казахстанской фондовой бирже, поэтому индикатор цены для вторичного размещения имеется.

«Достаточно детально идет проработка по оценке стоимости с нашими координаторами, инвестиционными банками. В соответствии с нашими правилами, определение минимальной цены относится к компетенции правления фонда „Самрук-Казына“, и, все-таки, мы будем ждать предложений наших консультантов», — сказал Саткалиев.

Спикер отметил, что в настоящее время оценка всей компании Казахтелеком колеблется в диапазоне 1,1 $ — 1,67 млрд, то есть, стоимость 10% акций оценивается в 110 $-167 млн.

«Пока в соответствии с решением совета директоров определен объем размещения до 10% с площадкой МФЦА для Казахтелекома. Все зависит от оценки. Рейндж достаточно большой, исходя из специфики рынка мобильных услуг, который достаточно волатильный в целом. Наша оценка компании по капиталу в целом рейндже от 1,1 млрд до 1,67 млрд долларов — это вся компания», — сообщил он.

На закрытии торгов 17 мая Казахстанской фондовой биржи одна простая акция стоила 26,1 тыс. тенге. В настоящее время АО «Самрук-Казына» принадлежит 52,03% простых акций Казахтелекома, Skyline Investment Company S.A. (Люксембург) — 24,95% простых акций, The Bank Of New York Mellon Drs (номинальный держатель) — 9,35% простых акций.