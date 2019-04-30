В Узбекистане ускорят внедрение 5G

Такое поручение дал Шавкат Мирзиёев.

25 апреля во время проведения международного форума «Один пояс, один путь» президент Узбекистана посетил центр исследований и инноваций компании Huawei. Он ознакомился с новейшими технологическими решениями, а также обсудил с основателем компании Жэнь Чжэнфэем вопросы развития систем «Безопасный город», «Электронное правительство», службы экстренной медицинской помощи и другие, передает Repost.uz.

«Прежде чем привлекать новые технологии, очень важно готовить и повышать квалификацию специалистов, которые будут их использовать. Необходимо сотрудничать с компанией прежде всего в данном направлении, ускорить внедрение в нашей стране технологий 5G», — сказал президент.

По завершению встречи была достигнута договоренность о развитии полномасштабного сотрудничества в сфере современных информационно-коммуникационных технологий.