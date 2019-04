Google поможет в обработке разных стандартов медицинских данных

Представлена платформа Cloud Healthcare API.

В начале апреля 2019 года Google выпустила платформу Cloud Healthcare API, которая, как утверждают в компании, поможет улучшить внедрение машинного обучения на основе медицинских данных. При помощи новых API облачные приложения, подключенные к Google Cloud Platform, способны обрабатывать медицинские данные, которые созданы с использованием различных стандартов. Данные размещаются в облаке Google для их очистки (обеспечение согласованности и корректности значений в наборе данных), анализа и последующего использования в машинном обучении, сообщает Tadviser.ru.

Cloud Healthcare API предназначена для получения и администрирования данных о состоянии здоровья ключевых форматов, таких как DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) и HL7 v2 (Health Level Seven International). Например, API поддерживают стандарт DICOMweb, благодаря чему обеспечивается взаимодействие медицинского оборудования, PACS-систем и средств просмотра медснимков.

«Основная цель, которую мы преследуем с Cloud Healthcare API, заключается в том, чтобы повысить совместимость данных путем разрушения обособленных баз данных, которые существуют в действующих системах здравоохранения. API позволяет медицинским учреждениям получать и управлять ключевыми данными и лучше понимать эти данные с помощью аналитики и машинного обучения в режиме реального времени», — отметили руководитель по разработке Илья Тульчинский (Ilia Tulchinsky) и директор по развитию продуктов Джо Коркери (Joe Corkery) в подразделении Google Cloud.

С рядом партнеров и клиентами Google работает над преодолением основных проблем, связанных с взаимной совместимостью и доступностью данных в индустрии здравоохранения.