5 апреля в Алматы прошла конференция по развитию финансовых продуктов и сервисов MoneyDay 2019.

Участники конференции обсуждали настоящее и будущее карточного бизнеса, стратегию развития отечественных банков и современные технологии и сервисы, необходимые для развития финансовых услуг в банках.

Интересно, что, несмотря на приверженность современных банков новым технологиям, некоторые из них вызывают опасение у финансовых институтов. Так, например, Максат Нуриденулы, управляющий директор, Chief Data and Operating Officer Альфа банка, отметил, что видит определенную угрозу со стороны Apple, которая совсем недавно объявила о намерении выпуска собственной виртуальной карты. Эта новость, кстати, вызвала немалый ажиотаж среди фанатов продукции Apple, что неудивительно, ведь с запуском этого продукта компания уверенно шагнет в сегмент Fintech и обеспечит своих пользователей удобным платежным инструментом.

«Скорее всего, этот тренд продолжится, и Казахстан тоже войдет в эту тему. На самом деле, у банков остается мало границ с точки зрения развития карт. Здесь я вижу большую угрозу со стороны Apple. Но у банков все равно остаются рычаги в виде кредитных карт. И в этом сегменте есть большой потенциал с точки зрения развития карточного бизнеса», — считает Максат Нуриденулы.

По его словам, на одного активного клиента банка в Казахстане приходится две дебетные карты, соответственно, можно говорить о наполненности рынка и возможности конкуренции в части дополнительных сервисов. А вот по кредитным картам рынок в РК практически не занят, ниша остается свободной и ждет активных игроков.

С вопросом об угрозе со стороны международных технологических компаний, которые приходят в финансовый сегмент, не согласилась Жанаргуль Изимова, директор управления розничных продаж и обслуживания ДБ АО «Сбербанк Казахстан». Она уверена, что карточный бизнес — это бизнес использования платежных инструментов. Они могут быть в виде карт, в виде платежей и переводов, либо просто в виде кнопки в смартфоне. И именно та компания, которая первая даст клиенту необходимый инструмент, выиграет.

«Это история вокруг клиента и его потребностей. Когда банк строит стратегию, он строит ее именно вокруг потребностей клиентов. Тут важно прогнозирование трендов и этих потребностей. Карта — это лишь доступ к счету клиента. После запуска в Казахстане Apple Pay у нас количество и объем безналичных операций у клиентов, которые начали пользоваться этой функцией, увеличились ровно в два раза. Тренды надо отслеживать. И те, кто не боится инвестировать и пробовать, не проиграют», — добавила Жанаргуль Изимова.

Кстати, представители банковской сферы отметили, что 70% объема безнала до сих пор приходится на два крупнейших города Казахстана — Алматы и Нур-Султан. В регионах скрыт достаточно большой потенциал, но их нужно «драйвить», обучать население, показывать, что пластик существует не только для снятия наличности.

«QR-платежи, Apple Pay и другие функции — это всего лишь дополнительные форм-факторы. Рост тут сейчас обусловлен теми пользователями, которые и раньше платили картой, а теперь получили дополнительные функции. Импульсивные покупки теперь проходят удобнее и приятнее, поэтому их и становится больше. А если говорить про тех, кто все еще в кэше — такие операции до сих пор серьезно выигрывают, их больше. И основная борьба у банков до сих пор идет именно с кэшем», — говорит Шокан Дусипов, начальник управления в Халык банк, департамент Homebank и Onlinebank.

Он уверен, что в банковских цифровых услугах вполне достаточно путей для развития, и глобальные игроки в ближайшей перспективе особой угрозы не представляют. В вопросе развития для казахстанских банков Шокан Дусипов предлагает сосредоточиться на упрощении процесса оплаты для клиентов, особенно в регионах. Это и будет решением вопроса с хождением наличных денег или использованием карт лишь для снятия кэша.

Как выглядит РК с точки зрения платежной системы, рассказал Геният Исин, директор представительства Mastercard в Казахстане. Он вспомнил времена, когда момент оплаты картой PayPass ниже ул. Рыскулова в Алматы был чем-то инновационным. Сейчас же бесконтактная оплата стала обыденностью, и не важно, происходит ли она с помощью карты, либо систем наподобие Apple Pay.

«Сейчас нет длительного периода адаптации технологий, идут квантовые скачки. Еще недавно я приходил в банки и предлагал выпускать бесконтактный пластик, а мне отвечали, что это дороже в три раза и не интересно. Теперь уже никого не надо убеждать. Все понимают — чем проще и бесшовнее ты делаешь опыт для клиента, тем выше будет индекс платежей. Вообще, я сравниваю платежи с инфраструктурой, с дорогами. В Америке во времена Великой депрессии ударились в строительство дорог. Построив их, там развили экономику. То же самое и с платежами. Чем они будут проще, доступнее, безопаснее, тем лучше будет для экономики», — уверен Геният Исин.

Подход казахстанских банков к цифровизации проиллюстрировали представители консалтингового агентства Markswebb. Они представили результаты исследования Mobile Banking Rank 2019 Казахстан, которое рассматривает функциональность и удобство мобильных банков РК. Оно было проведено в феврале–марте 2019 года.

«Борьба с кэшем заключается в том, чтобы население нашло для себя удобным и полезным способ передачи денег, например, по номеру телефона. У нас в России так случилось, и это очень сильно задрайвило безналичные операции в целом. Обычные повседневные расчеты между частными лицами стали нормой в виде перевода с карты на карту. В Казахстане, мне кажется, это упирается во взаимодействие между банками, чтобы для клиентов разных банков передача денег была выгодным делом. Это вопрос комиссий. С другой стороны, важно, чтобы обязательные платежи, которые есть у населения (налоги, оплата коммунальных услуг), шли в цифру. Государство и провайдеры этих услуг должны сделать оплату услуг более удобной, быстрой и простой, чем это происходит в офлайне наличными. Если такое будет происходить, люди будут оставлять деньги на картах и постепенно приучаться тратить их в онлайне», — уверен Алексей Скобелев, основатель и генеральный директор Markswebb.

В Казахстане перевести деньги по номеру телефона в другой банк можно только между несколькими банками, которые присоединились к системе мгновенных платежей «Suńqar», разработанной Нацбанком. Нацбанк стремится к созданию общей инфраструктуры, выказывая определенную позицию о том, что фундамент системы должен быть государственным. Таким способом планируется снизить комиссии и транзакционные издержки. Однако банки высказывают серьезные опасения касательно этой системы, указывая на еще не решенные ключевые вопросы. Среди таких, например, вопросы урегулирования споров.

«Это начинание Нацбанка — хорошее. С приходом концепции Цифрового Казахстана все стало еще лучше. Система моментальных платежей обязательно пойдет, т. к. она дешевле и где-то быстрее. Но с точки зрения качества, арбитража, правил игры у мобильных платежных систем, которые на данный момент есть в Казахстане, экспертизы больше, у них все четко расписано. В случае же предложенной системы мгновенных переводов разбираться в диспутах нам придется самостоятельно. А Нацбанк предоставляет только инфраструктуру. Все диспуты нам придется решать самим, лишь на уровне совместных договоров — договоримся, вернут деньги, а нет — не вернут. И эту проблему мы Нацбанку озвучивали», — пояснил Шокан Дусипов.

В целом, банки готовы идти в новую систему переводов. Однако они просят большей ясности в вопросе ее функционирования и говорят о необходимости доработки сырого пока продукта. И определиться в использовании предложенной системы они смогут лишь тогда, когда эта инициатива будет иметь более осязаемую ценность для заинтересованных сторон, включая и самих клиентов.

«Мы открыты к диалогу, помогаем, поддерживаем и предлагаем решения. Но надо понимать, что у нас два интереса — интересы клиентов и интересы стейкхолдеров. Это бизнес. Роль Нацбанка — в создании такого климата и экосистемы, в которых мы можем качественно функционировать. Мое мнение — каждый должен заниматься своим делом», — отметила Жанаргуль Изимова.

Вернемся к рейтингу от Markswebb. Все приложения, попавшие в рейтинг, оценивались с точки зрения двух бизнес-моделей, по которым работает цифровое обслуживание — Daily Banking и Digital Office. Более эффективным в рейтинге Daily Banking считается мобильный банк, в котором клиент может наиболее полно и удобно управлять средствами на дебетовой карте и получать информацию о продукте. В рейтинге же Digital Office оценивается полнота решения в мобильном банке клиентских задач, требующих обращения в офис банка или телефонный контакт-центр. Всего в исследовании приняли участие 20 мобильных приложений от 10 банков и финансовых компаний, отдельно на двух типах мобильных устройств, iPhone и Android.

Ежедневный банкинг развивается за счет появления и совершенствования разных типов переводов и платежей. В большинстве исследованных приложений уже реализованы переводы по номеру карты, по номеру телефона, между произвольными картами, пополнение своей карты, развиваются «экзотические» технологии переводов, как например, перевод по QR-коду. Лучше других ежедневные задачи клиента в мобильном банке решают Сбербанк, Kaspi Bank, Банк Центр Кредит и АТФ Банк. В мобильных приложениях этих банков можно переводить деньги по различным идентификаторам, узнавать о задолженностях и создавать подписки, удобно оплачивать квитанции и государственные платежи.

Что касается цифрового офиса, тут картина немного иная. Лучший цифровой офис в мобильном банке, по мнению Markswebb, сделали Altyn Bank, ForteBank и Сбербанк. Во всех трех банках можно удаленно изменить персональные данные клиента, открыть разные банковские продукты, перевыпустить карту и заказать официальные документы. А Altyn Bank до сих пор является единственным банком в Казахстане, который полностью удаленно идентифицирует клиента. В приложениях других банков появилась возможность заказать дебетовую или кредитную карту, оформить кредит наличными или вклад. В мобильном приложении Банка ЦентрКредит появилась возможность открыть текущий счет в тенге или валюте, в Kaspi Bank, Банке ЦентрКредит и Хоум Кредит Банке — открыть депозит, в Евразийском Банке, Сбербанке и Банке ЦентрКредит — открыть дебетовую карту.

При этом банки не стремятся внедрять функции, которые не несут им прямой выгоды. Это касается таких дополнительных услуг, как: поддержка в чате с живым человеком или максимальное решение вопросов клиента посредством чат-ботов; формирование единой ленты истории операций по всем счетам и картам, аналитика по расходам; управление продуктами и лимитами; информационные функции; операции с персональными данными, возможность их изменить и экспортировать.

Интересное наблюдение — несмотря на определенные успехи отечественных банков, ниша цифровых банковских продуктов еще крайне мала. Более того, некоторые говорят о целых сегментах, которые практически пустуют. Самым активным в цифровых финансах многие спикеры конференции назвали Kaspi Bank. И хотя отношение к этому факту у всех различное, так или иначе мелькало мнение о том, что это ключевой игрок.

«Мы все сейчас находимся в интернете. Человек в среднем около 6 часов в день проводит в интернете. А там, к сожалению, сейчас очень мало финансовых продуктов, потому что банки не цифровизированы. Порядка 70% цифрового рынка Казахстана, по нашим оценкам, сейчас занимает Kaspi Bank. То есть, 70% той среды, в которой мы все живем. Восприятие потребителей в сегодняшнем мире меняется. У многих уже нет наличных денег. И те банки, которые видят это изменение потребительского поведения и способны меняться, те и выживут», — добавил Вячеслав Семенихин, основатель и генеральный директор Mplace.

Платежная инфраструктура — очень важный вопрос для любого банка. Эта проблема сейчас сильно ощутима в Казахстане, и ее необходимо решать. А что за решения это будут, уже не столь важно. Именно этот вывод стал ключевым по итогу обсуждения. Следующая конференция, посвященная цифровизации финансового сектора — PROFIT Finance Day — состоится 24 мая.