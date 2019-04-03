Facebook раскроет алгоритм показа новостной ленты

Новую кнопку добавят для всех пользователей в течение месяца.

Facebook запускает новую функцию, которая объясняет, как алгоритмы решают, что именно отображать в новостной ленте пользователя. Новая кнопка «Почему я вижу этот пост» покажет, какая активность повлияла на ленту. По сути, компания впервые предоставила пользователям доступ к информации подобного рода. Нововведение появится в приложении и на веб-сайте. Новая функция уже активирована для некоторых пользователей в Великобритании. А полностью оно вступит в силу к началу мая.

Кнопка будет располагаться в раскрывающемся меню, которое появляется в правом верхнем углу каждого сообщения в ленте новостей. Помимо этого, соцсеть добавит дополнительную информацию к кнопке «Почему я вижу это объявление», которая появилась в рекламных постах с 2014 года.

«Оба этих обновления являются частью нашего вклада предоставление пользователям большего контроля над Facebook, — говорится в блоге компании.