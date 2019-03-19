Начался прием заявок на программу стажировок «Цифровое лето»

В Фонде рассказали о том, как изменились критерии отбора для участия в программе и кто сможет претендовать на постоянную работу в группе компаний «Самрук-Казына».

Программа стажировки «Цифровое лето» впервые группой компаний «Самрук-Казына» была запущена в прошлом году и показала отличные результаты: стажировку успешно прошли 72 молодых специалиста, 33 из них в итоге получили предложение о работе в компаниях Фонда, передает «Караван».

Сейчас на официальном сайте программы начался новый прием заявок на участие в «Цифровом лете». Он продлится до 7 апреля 2019 года. Потом кандидаты, успешно прошедшие тестирование по базовому знанию IT, будут приглашены на собеседование с представителями компаний группы Фонда. Кандидаты, наиболее подходящие критериям программы стажировки и целям развития Фонда, в итоге получат приглашение на участие в программе «Цифровое лето». Она будет проходить с 17 июня по 29 августа в Астане, Алматы, Усть-Каменогорске, Павлодаре и Атырау.

Участие в «Цифровом лете» уже может стать успешным стартом карьеры молодого специалиста, ведь в программе обучения, разработанной Фондом совместно с лидирующими компаниями мира IT, стажеры получат возможность работать с продуктами компаний SAP, Microsoft, Oracle, Cisco, HP, IBM, Huawei и учиться у лучших специалистов. Кроме того, в этом году руководство ФНБ «Самрук-Казына» решило сделать стажировку оплачиваемой. Об этом сообщил управляющий директор по цифровизации и трансформации АО «Самрук-Қазына» Даурен Керейбаев.

Рассказал он и о других изменениях. Так, в этом году принять участие в программе смогут студенты третьего-четвертого курсов бакалавриата и первого-второго курсов магистратуры. Наличие профессионального опыта для участия в стажировке не требуется, достаточно базовых знаний в области проектного управления, программирования, администрирования информационных систем и инфраструктуры, архитектуры приложений, принципов информационной безопасности.

«У программы «Цифровое лето» нет цели набрать определенное количество стажеров для обучения. Группа компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына» нацелена на качественные кадры. В связи с этим в этом году мы меняем требования к участникам программы. По сравнению с прошлым годом мы внесли изменения в требования к стажерам. Теперь студентам придется пройти 4-уровневый отбор, чтобы стать стажерами», — говорит Даурен Керейбаев.

Таким образом, чтобы стать стажером «Самрук-Казына, надо пройти регистрацию и онлайн-тест, IT-задачи по профилю, тесты на способность и интервью по компетенциям. Важным критерием является интерес к IT и желание внести вклад в развитие IT-сферы в компаниях Фонда.