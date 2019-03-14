Регуляторы уже не «тормозят», они не поспевают

На Visa Cashless Summit 2019 в Алматы поговорили о «светлом безналичном будущем».

«Светлое безналичное будущее» — это вовсе не аллегория — это самая что ни на есть реальность. Еще по итогам 2017 года, анализируя объем транзакций по платежным картам, мы были несказанно удивлены динамикой трансформации платежного ландшафта: тогда объем безналичных операций по картам, эмитированным в Казахстане, вырос втрое — со 122,5 млрд тенге до 367 млрд тенге. А объем операций в интернете и вовсе — в 4,7 раза! Фантастика, скажете вы. Или того больше — статистическая аномалия. Тогда посмотрите на итоги 2018-го: хотя рост объема безналичных транзакций и снизился до двузначной цифры (24,3%), объем операций в интернете не намерен копировать эту «скучную» динамику — чуть-чуть не дойдя до 3 триллионов тенге. Заметим, что в начале года — это чуть больше триллиона тенге.

На этом фоне приподнятое настроение участников форума и спикеров было обеспечено.

Комиссии перестали быть препятствием для развития безналичных платежей

По мнению Веры Платоновой, старшего вице-президента и директора регионального подразделения Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Азии, мир движется в сплошной диджитал, и толкает его туда потребитель — это очевидный тренд. «На разных рынках это видно по-разному, по моему опыту, страны СНГ являются лидерами с точки зрения скорости адаптации, с точки зрения мотивации людей пользоваться современными технологиями. И тот факт, что Apple Pay выбрал именно Казахстан, лишь доказывает это. И еще Казахстан является одним из мировых лидеров по адаптации QR-платежей — вы тут летите просто с огромной скоростью», — поясняет она.

Константин Аушев, старший консультант в области ИТ KPMG в Казахстане замечает, что есть четко прослеживаемая взаимосвязь между обсуждаемыми предметами — экономикой и безналичными платежами. Но Казахстану, несмотря на свои «космические» успехи, нужно быть готовым к тому, что конкуренция за место в рейтингах обострится. Хотя и не прямо сейчас. «Ожидалось, что Узбекистан будет расти быстрее, но на практике оказалось, что все не так просто. В целом же тренд понятен — мы идем к безналичной экономике. И сейчас препятствия — это уже далеко не просто комиссия за транзакцию», — считает он.

Константин Пак, говоря о драйверах развития в части безналичных платежей, делает акцент на электронную коммерцию, которая, несомненно, находится в авангарде обсуждаемых процессов. «Уже сейчас электронная коммерция составляет более 50% от всех безналичных транзакций по платежным картам. И крупнейший игрок — это „Алиэкспресс“ — 50 тысяч посылок ежедневно заходят в Казахстан. Что касается регулирования, то тут рецепт такой — не мешать», — поясняет он.

Ерлан Смайлов, руководитель аналитической группы «Кипр», считает, что в эту тему, если так можно выразиться, дует попутный ветер — на высшем уровне обозначен конкретный тренд — на цифровизацию. «Но, с другой стороны, часто государство пытается играть на этом рынке. Никто не против, но чтобы был сохранен баланс, оно должно играть на рыночных началах, не используя какие-то рычаги. Что касается регулирования, то оно должно выстраиваться снизу, но никак не сверху — это когда выстраиваются какие-то рамки, а потом происходит наполнение», — считает он.

По мнению Веры Платоновой, тема регуляции не присуща исключительно Казахстану, не есть что-то характерное только для рынков СНГ — подобные мучительные процессы поиска некоего баланса присутствуют на всех рынках мира. «Тут дилемма в том, что чрезмерная регуляция может убить рынок, в итоге пострадает потребитель. Роль сообществ в этом процессе — пытаться договориться, чтобы регулирование происходило, но при этом не нарушало какой-то баланс на рынке», — делится она. Константин Пак добавляет: «Имеет смысл перехода от директивного регулирования к стандартам. Такой подход даст больше воздуха».

Финтех и тренды

Финтех, — как без него, — стал «героем» отдельной панельной дискуссии. Хотя тема, откровенно говоря, носила характер «сквозной» — прорываясь «красной нитью» в дискуссиях то тут, то там. Оно и понятно — она все еще хайповая. Причем, хайп здесь вполне оправдан: по словам Константина Аушева, объем инвестиций в финтех растет взрывными темпами, и по итогам 2018 года составил порядка 112 млрд долларов. А средняя стоимость сделки — около 50 млн долларов.

С другой стороны, если уйти на уровень выше, то становится понятен месседж Ерлана Смайлова, который смотрит на финтех как на часть экосистемы, как на сумму факторов. В этой «сумме» вопросы и к бизнесу, и к обществу, и к инфраструктуре, и к образованию. И к регуляторным подходам. «Не имеет смысла придерживаться директивного подхода в регуляторике — он устареет в тот момент, когда будет подписан закон или нормативный документ», — считает он.

По мнению Веры Платоновой, главный вызов для финансовой системы, для банков — это способность интегрироваться в современные тренды. Пока, судя по всему, получается. «Никто не забрал у банков бизнес, хотя об этом говорили много, — они просто договорились с финтехами и сделали свой UX лучше», — говорит она.

Константин Пак делает акцент на образовании, связывая его с финтехом, а в более широком смысле — со стартапами. «Его качество очень плохое, и для того, чтобы возникало какое-то приемлемое количество успешных стартапов, нужны десятки тысяч и даже сотни тысяч выпускников специальностей, близких к ИТ», — заключает он.

На полях

В целом, ничего нового в дискурсе «стартап-финтех-регулятор-экосистема-экономика» на Cashless Summit не прозвучало. Хотя, в последнее время акцент на профессиональных экономических форумах все чаще смещается в сторону чрезмерного участия государства в экономике. И некоторые эксперты уже считают оправданными постановку вопроса о наличии корреляций между качеством экосистемы, количеством/качеством стартапов и структурой экономики. Разгосударствление, по их словам, пойдет только на пользу. Трудно с этим не согласиться. Ну, а cashless подтянется…