Люди, которые обладают навыками в компьютеризации и робототехнике, становятся все более востребованными.

Научно-технический прогресс меняет рынок труда Казахстана. Об этом рассказала в своем докладе «Трансформация труда и трудовых отношений в переходных экономиках» старший экономист Европейского банка реконструкции и развития Франческа Далла Поцца, передает Kazpravda.kz.

Научно-технический прогресс приводит к изменению как спроса на различные специальности, так и характера самого труда. Многие страны регионов ЕБРР сталкиваются с такими явлениями, как деиндустриализация.

«Это процесс, который происходит с точки зрения трансформации труда. Рабочие навыки отходят от сельского хозяйства и производства, и больше ориентированы на предоставление услуг. В экономике Казахстана доля сферы услуг в общем объеме увеличилась на 3 процентных пункта за период с 2006 по 2016 год», — отмечает спикер.

В условиях, когда новые технологии повышают спрос на квалифицированную рабочую силу, во многих странах ощущается острый дефицит технически подготовленного персонала, особенно среди старших поколений.

«Для того, чтобы добиться еще большего успеха в этих сферах, требуются такие процессы как информатизация, компьютеризация и роботизация. Люди, которые обладают навыками в этих сферах, и связаны с информационно коммуникационными технологиями, становятся все более востребованными. Замечено, что много казахстанцев занимаются своим высшим образованием, это хороший признак, повышающий информатизацию населения», — сказала Франческа Далла Поцца.

По словам экономиста, Казахстан относится к странам с молодой экономикой. У Казахстана в целом хорошие показатели в росте профессиональной квалификации и занятости, а влияние технологического прогресса сказывается на улучшении условий для жизни.

«Как и везде, автоматизация здесь не только упраздняет рабочие места, но и создает новые. Итоговое влияние роботизации на уровни занятости в странах Центральной и Юго-Восточной Европы остается негативным, но при этом весьма незначительным. На уровне 0,2-процентного пункта от суммарной численности трудовых ресурсов, или 13% общего сокращения занятости за период с 2010 по 2016 год», — подчеркивается в докладе.

Также было отмечено, что сильнее всех негативные последствия ощущают на себе работники, получившие лишь начальное образование.