Мажилис согласовал кандидатуру министра информации и общественного развития

Им стал Даурен Абаев.

25 февраля состоялось заседание комитета мажилиса по социально-культурному развитию, на котором в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» согласована кандидатура для назначения на должность министра информации и общественного развития, передает Zakon.kz.

Руководитель канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов представил членам комитета кандидатуру Даурена Абаева на должность министра информации и общественного развития. После обсуждения и процедуры вопросов и ответов принято заключение комитета о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру для назначения на должность министра соответствующего министерства.

Напомним — ранее Президент поручил упразднить министерство информации и коммуникаций.