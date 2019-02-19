Казахстанские операторы связи снижают тарифы

Казахтелеком, Казтранском, Транстелеком и другие компании рассказали о действующих с начала года условиях.

В министерстве информации и коммуникаций прошло совещание с участием крупных операторов связи по вопросу снижения тарифов на услуги телефонной связи и интернета, по итогам которого операторы с 1 января 2019 года ввели новые, более доступные для населения, тарифные планы.

Как сообщает пресс-служба МИК РК, АО «Казахтелеком» ввело новый пакет тарифного плана за 3499 тг. в месяц, что на 5,4% ниже ранее действующего минимального тарифа (ранее минимальный тарифный план «Минимум» стоил 3699 тенге в месяц). Новый тариф включает услуги интернета со скоростью до 10 Мбит/с (ранее — до 3 Мбит/с) и телефонную связь с безлимитными звонками по Казахстану и звонками на сети Алтел и Теле2 (ранее — 60 минут на звонки Алтел).

АО «Казтранском» с 1 января предоставляет особые условия для социально уязвимых слоев населения. Они включают скидку 50% на проведение работ по подключению абонента к услугам связи, а также ежемесячную скидку 10% на абонентскую плату за телефон и 15% за услуги интернет.

АО «Транстелеком» с 1 января предоставляет скидку 5% на услуги доступа к сети интернет для пенсионеров по возрасту, участников и инвалидов ВОВ и лиц, приравненных к ним.

ТОО «Кар-Тел» разработана линейка тарифных планов «Социальный», «Социальный плюс». По этим тарифным планам абонентам предоставляются услуги мобильной связи по цене от 590 тенге и выше в зависимости от объема предоплаченных услуг.

ТОО «Мобайл Телеком сервис» сообщает о введении нового тарифного плана «Доступный», по которому абоненты Теле2 могут получать бесплатные звонки внутри сети и звонки на сети других операторов связи по 11 тенге за абонентскую плату 350 тенге в месяц. Также компания прорабатывает вопрос бесплатного доступа к информационной системе «Күнделік».

АО «Кселл» информирует о возможности подключения инвалидов 1 и 2 группы, являющихся абонентами Kcell, к тарифному плану «Особый» с выгодными ценами, которые ранее были доступны только для абонентов Activ.