Серия HUAWEI nova 12: с сервисами Google проблем не будет

Обзор AppGallery в линейке HUAWEI nova 12 и установка приложений Google.

С 2019 года Huawei сосредоточилась на своем собственном магазине приложений AppGallery, который к тому моменту уже пользовался весьма высоким признанием в странах Азии и в Китае. Сегодня AppGallery не только входит в топ-3 магазинов приложений во всем мире, но и может похвастаться более чем миллионом приложений и игр. К слову, некоторые приложения из AppGallery недоступны в магазинах от Apple и Google. Также в AppGallery есть и популярный сервис Android Auto.

На смартфонах HUAWEI магазин AppGallery устанавливается «из коробки». Однако если вы используете смартфон другого бренда, то установочный файл можно скачать с официального сайта. При первом запуске приложение попросит установить мобильные сервисы HUAWEI, они необходимы для полноценной работы магазина, а также предоставить все требуемые разрешения.

Однако многие пользователи задаются вопросом — как же им использовать привычные многим сервисы Google, а также приложения из Google Play, отсутствующие в AppGallery? У пользователей теперь есть возможность использовать сервис microG, с которым установка приложений Google не вызовет сложностей.

Ранее для этих целей уже использовался GBox, который предлагал возможность установить большинство приложений в так называемой песочнице. Однако это достигалось ценой сокращения времени работы батареи и в некоторых случаях производительности устройства, а также сказывалось негативно на Push-уведомлениях, которые не всегда работали должным образом.

Теперь у смартфонов HUAWEI появилась альтернатива — сервис microG. Он гораздо более гармонично интегрирован в операционную систему и работает очень надежно. О том, как его установить, рассказываем на примере смартфонов HUAWEI 12s и 12i. Важно отметить, что в том случае, если вы хотите использовать магазин Google Play, вам необходимо установить сервис Gbox (его установка будет предложена автоматически). Однако microG должен быть скачан до GBox.

К слову, HUAWEI Mate 30 Pro был первым смартфоном, вышедшим был предустановленных сервисов и приложений Google — это было еще во времена Android 10 и EMUI 10. Сегодня же преимущества AppGallery и microG доступны во всех смартфонах серии HUAWEI nova 12 и на смартфонах с EMUI 14, предоставляя пользователям гибкость AppGallery с возможностями сервисов Google.

MicroG реализует в системе EMUI следующие компоненты: Service Core (GmsCore), Services Framework Proxy, Unified Network Location Provider, Maps API и Store. Использование стороннего магазина приложений позволит получить доступ ко всем приложениям Play Store. Однако есть и ограничения — Google Wallet по-прежнему не доступен, а значит использовать его для платежей не получится. Те, кто хочет платить с помощью своих телефонов Huawei, могут сделать это в том случае, если их банк предлагает собственное приложение для мобильных платежей.

Установка microG

При первом включении смартфона вам необходимо создать аккаунт Huawei или войти в существующий.

Затем запускаем AppGallery (на этом этапе вам предложат установить рекомендованные приложения и включить автообновление по Wi-Fi), находим приложение microG и устанавливаем его. Потребуется также установить microG Companion и предоставить microG постоянный доступ к геоданным. Для этого заходим в Настройки — Приложения и службы — Приложения — microG Services — Геоданные — Разрешать всегда.

Плагин microG позволяет скачивать приложения от Google непосредственно на устройство. Благодаря microG осуществляется синхронизация данных с аккаунтом Google, также возможно резервное копирование чатов из WhatsApp в Google Диск.

Приложения от Google также находятся в AppGallery и отображаются в результатах Petal Search — они будут установлены из App Lake. Еще больше приложений вы сможете установить, используя сервис GBox. Скачайте его. При появлении сообщения «Игнорировать оптимизацию батареи?» нажмите «Разрешить». Это позволит GBox работать в фоновом режиме и быстрее запускаться. При первой установке программ через GBox необходимо дать разрешение на установку приложений из него. На главном экране GBox отображается список программ, которые можно скачать через этот эмулятор. Помимо сервисов Google здесь есть Facebook, Instagram, WhatsApp.

При первом запуске какого-либо из приложений Google оно попросит пользователя зайти в свой аккаунт Google или зарегистрировать новый. Эта процедура не отличается от входа в аккаунт Google при настройке любого другого Android-смартфона, и потребуется лишь один раз.

Как только GBox установлен, вы можете через него запустить и настроить Google Play. А уже из Google Play скачивать остальные приложения Google, а также игры, мессенджеры и другие программы, недоступные в HUAWEI AppGallery.

Как видим, HUAWEI AppGallery в коннекте с microG и GBox — это отличное решение для линейки HUAWEI 12 и других смартфонов от Huawei, дающее доступ ко всем привычным пользователю приложениям и сервисам. Мы не заметили каких-либо ограничений или проблем. WhatsApp и другие приложения, включая соцсети, работают надежно, без «глюков».

Кстати, одно из преимуществ HUAWEI AppGallery состоит в том, что в любом приложении можно настроить функцию автообновления.

А если у вас более старая модель смартфона, чем Pura 70 или nova 12, вы можете установить microG самостоятельно.

Подробный обзор смартфона HUAWEI nova 12s, который появился весной на казахстанском рынке, вы можете посмотреть тут.