Как в несколько кликов установить WhatsApp и другие популярные приложения: практическое руководство для пользователей Huawei

GBox доступен в AppGallery на всех устройствах Huawei, где отсутствуют Google-сервисы.

Китайский гигант активно развивает собственную мобильную экосистему. И это знают все без исключения приверженцы бренда. Это большая работа на годы, связанная, прежде всего, с созданием партнерского сообщества разработчиков. На сегодня AppGallery (магазин приложений Huawei) может конкурировать с другими магазинами приложений на равных. Одно из важных направлений — развитие пользовательского опыта. Как яркий пример — решение от независимого разработчика для установки Google-сервисов, которое позволяет буквально в «несколько кликов» развертывать полюбившиеся т.н. «запрещенные» приложения Google и не только (в списке от YouTube и Google Drive до Microsoft Teams) на устройствах Huawei. И называется оно Gbox.

Несколько слов о приложении. Итак, GBox доступен в AppGallery на всех устройствах Huawei, где отсутствуют Google-сервисы. И работает это так — если вы введете, к примеру, «YouTube» в поисковой строке в AppGallery, в списке полученных результатов обязательно найдется вариант с комментарием «Запустите в GBox». Это то, что нам нужно.

Итак, давайте посмотрим на процесс пошагово.

1. Набираем в поиске, к примеру, «YouTube», ввод.

В результатах поиска находим вариант иконки со значком Gbox. Выбираем его.

2. Смело кликаем «Установить».

При установке первого Google-сервиса AppGallery автоматически предложит скачать Gbox. Далее пользователю нужно будет дать разрешения приложению. Сам Gbox не докучает, не потребляет ресурсов и «просыпается» лишь тогда, когда вам нужно установить что-то из списка «запрещенных» приложений. При этом, во всем этом процессе вы не увидите сам Gbox — приложения от Google будут скачиваться из AppGallery напрямую, как и любые другие «незапрещенные».

3. Единственное исключение — первый запуск приложения. Его нужно осуществить вручную, чтобы дать разрешения.

Важно отметить, Gbox не обозначает свое присутствие: приложение почти не занимает место на вашем смартфоне, не потребляет его ресурсов. После его установки напоминать о наличии приложения будет только ярлык.

На этом всё о Gbox, пользуйтесь)

Ну и пара слов в завершение. Некоторые опытные пользователи могут вспомнить Gspace. С этой точки зрения Gbox может выглядеть как новый эволюционный шаг в развитии экосистемы приложений Huawei, шаг в сторону еще большего удобства пользователей. В Gbox нет рекламы, а сервис обеспечивает практически бесшовный опыт использования Google-сервисов, как будто и не было никаких ограничений.