Руслан Утегенов: Ericsson задает тренды развития технологий 5G

Интервью с руководителем направления по развитию сетей радио и транспорта в Центральной Азии и Монголии.

Компания Ericsson помогает операторам по всему миру использовать возможности коммуникационных технологий. В портфолио компании — решения и технологии для сетей связи, цифровые услуги, услуги по расширенной технической поддержке и обслуживанию сетей.

Шведская компания обладает полным комплексом технических решений для сетей 5G, ежегодно инвестируя 17% своего дохода в R& D. По словам Руслана Утегенова, руководителя направления по развитию сетей радио и транспорта в Центральной Азии и Монголии компания Ericsson задает тренды развития сетей будущего и является ведущим игроком телекоммуникационной отрасли.

— Сместился ли вектор развития телеком-индустрии в эпоху Covid-19?

— Телеком оказался связующим звеном, заменив традиционные «живые» коммуникации в эпоху Covid-19. Человечество, запертое в четырех стенах, в полной мере воспользовалось возможностями современных средств связи. Это и объясняет феноменальную картину, о которой я говорил: телеком восстанавливается быстрее.

В это сложное для бизнеса время компания даже упрочила свое положение. Мы не голословно остаемся лидером отрасли: таковыми нас считают заказчики от Китая и Европы до Северной Америки и Японии. Мы не только компания с вековой историей, не только лидер отрасли, мы носители огромного количества патентов. За более чем три десятилетия мы инвестировали десятки миллиардов долларов во все поколения мобильных технологий. У нас один из самых надежных портфелей интеллектуальной собственности в отрасли — 54 000 выданных патентов. Тот же Bluetooth — это наша разработка. И таких примеров сотни. Более того, мы на передовой по введению 5G: Ericsson лидирует по количеству контрактов — их уже 118. Учтите, что более 70 5G-сетей, построенных нами, уже эксплуатируются.

— То есть, основной акцент компания делает именно на 5G?

— Да, вы правы. 30 ноября Ericsson выпустил очередной Ericsson Mobility Report. Это очень важный документ, с помощью которого можно понять, чем «дышит» мир. Очевидно, что 5G станет самой быстро развивающейся технологией, которая по темпам распространения обгонит стандарты предыдущих поколений. Согласно нашему исследованию, к концу 2020 года покрытием 5G будет охвачен 1 млрд человек — а это 15% мирового населения. Операторы будут активно строить 5G-сети, и мы предполагаем, что в 2026 году в зоне их действия будут жить 60% мирового населения с количеством подключений в 3,5 млрд. Основной рост наблюдается в Китае — на 5G приходятся 11% подключений в сотовых сетях. Время 2G/3G близится к закату, при этом 4G останется в авангарде еще долгое время. Вероятнее всего, уже в 2025 году произойдет массовая миграция абонентов в сети четвертого поколения.

Компания Ericsson развертывает 5G на казахстанском рынке

Сотрудничество Ericsson с казахстанскими телекоммуникационными операторами — дело давнее. Компания зашла на отечественный рынок сразу после провозглашения независимости. А в 2019 году компания совместно с «Казахтелеком» протестировала опытную зону 5G в миллиметровом диапазоне частот 28 ГГц, достигнув пиковую пропускную способность загрузки данных до 15 Гбит/с на одно устройство.

— Руслан, в какой отрасли вы видите развитие 5G в нашей стране?

— Думаю, тут будут очень востребованными проекты в горнодобывающем секторе или в нефтегазе. Но у них важная составляющая: безопасность. Те же шахты очень опасное место. В Швеции, кстати, мы запустили проект, который минимизировал присутствие людей под землей: проходческое оборудование управляется дистанционно оператором в очках виртуальной реальности с помощью 5G. Эдакий подземный беспилотник.

Другой пример — цифровые двойники. Это когда человек полностью оцифровывает себя и переносит свою цифровую копию в Сеть. Думаю, это достаточно актуально сейчас, когда мир находится во власти пандемии.

— Как же применять такого двойника?

— Для управления сложным оборудованием: с помощью очков виртуальной реальности специалист высокого уровня обслуживает оборудование. Проект такого цифрового «двойника» реализован Ericsson в терминале итальянского морского порта в Ливорно. Терминал стал своего рода «игровой площадкой» для обкатывания технологий будущего автоматизированного физического мира. На практике эта адская смесь из автоматизированных транспортных средств и роботизированных систем эффективно работает под управлением систем искусственного интеллекта и 5G.

— Насколько я помню, в Казахстане уже есть примеры использования цифровых двойников в промышленности.

— Да, такие проекты есть. Но, на мой взгляд, в них не хватает экспертизы мирового опыта. Мы общались с компаниями, которые не только думают в эту сторону, но и что-то делают. Проблема в том, что к старым технологиям хотят привязать новые возможности. А это так не работает. Нужны современные сети. Такие сети позволят передавать видео, картинку в самых разных ракурсах и без задержки. Позволят оператору наблюдать за критическими процессами в реальном времени, снимать необходимые параметры не только оборудования, но и работника: температуру тела, пульс и так далее. Вот это и есть настоящая цифровизация. Мы всегда первым делом говорим, когда общаемся с партнерами — не стройте свои системы, основанные на разнородных технологиях, процессах, а используйте проверенные сценарии.

— В каком сегменте вообще нужна технология 5G в Казахстане?

— Наиболее потенциальный сценарий применения 5G в казахстанском сегменте B2B, который будет доступен в самое ближайшее время — это Интернет вещей. Эта технология появилась задолго до 4G/5G, но в том виде, в котором мы понимаем ее сейчас, со всеми присущими возможностями, она получила развитие только в сетях 4G. С компанией Кселл мы уже протестировали множество кейсов: от ЖКХ до сельского хозяйства.

— И какие сценарии использования 5G в будущем наиболее приемлемы в Казахстане?

— В мире есть два сценария и подхода. Например, США и Европа. В США — это беспроводной доступ к Интернету. Проводить оптику в одноэтажную Америку — дорого. Поэтому здесь 5G — это палочка-выручалочка. В Европе — это бизнес-ориентированные решения. То есть, тут основной потребитель в коммерческой сфере. И только после кейсов в бизнесе европейские операторы пошли в сторону массового потребителя. Тем более, на рынке стали появляться первые устройства, поддерживающие 5G.

В Казахстане мы, вероятно, будем развиваться одновременно в двух направлениях, но все-таки с акцентом на бизнес, как говорил я ранее. Вопрос в том, готовы ли будут операторы к этому.

— А есть ли уже какие-то отечественные проекты? Чем-то можете поделиться?

— Мы на пороге новой эпохи, сети пятого поколения уже протестированы в Казахстане. В 2019 году в Барселоне мы подписали соответствующий меморандум с «Казахтелекомом». Пока мы не будем торопить рынок, но полагаю, что хорошие новости обязательно будут.

Для нашего рынка по-прежнему актуальна тема цифрового неравенства. Оно в Казахстане достаточно сильно заметно: в аулах 2G, а в крупных городах пользователи пресыщены технологиями 4G/LTE, а скоро в мегаполисы и вовсе придут сети пятого поколения. 5G в этом случае позволяет резко снизить это неравенство, предлагая гарантированное качество связи — технологии сделают жизнь намного легче и объемнее: они должны быть доступны каждому человеку. И это не какая-то привилегия, это право каждого казахстанца. Мы увидели, насколько важна связь на примере пандемии. Что бы мы делали, не будь у нас таких развитых технологий?

— Операторы не скрывают своего скепсиса относительно перспектив монетизации 5G.

— У 5G есть несколько сильных аргументов в части IoT, например, низкая задержка сигнала. Данные передаются с минимальными интервалами, что очень важно для выполнения критических задач, например, для той же телемедицины: проведение дистанционных хирургических операций, когда врач находится в другой части мира и оперирует пациента с помощью робота. Еще один пример: в сентябре 2020 года в Германии официально открылся завод Factory 56, который создатели называют «будущим производства». Информация с главных производственных систем передается на устройства и обеспечивает контроль за продуктивностью, а также формирует инструкцию для отдельного сотрудника. Такая цифровизация возможна благодаря стандарту 5G, который внедрила компания Ericsson, и приложениям Industry 4.0, обеспечивающим работу умных устройств и анализ больших данных.

В сельском хозяйстве IoT также может использоваться очень широко: дроны могут опылять посевы, снимать показатели и замерять показатели почвы тут же передавая их для обработки в дата-центры. И все это может работать на 5G.

Также с развитием сетей 5G широкое распространение получат сценарии использования на основе критически важных подключений устройств Интернета вещей (Critical IoT). Благодаря развитию сетей 5G и Интернета вещей (IoT) появится множество новых услуг для людей и общества в целом. Рост сегмента частных технологических сетей 5G будет способствовать развитию бизнеса во всех секторах.

От Интернета вещей к Интернету ощущений

Интернет вещей — направление, получившее наибольший интерес у бизнеса и наивысший резонанс у публики. Направление перестает быть призрачной концепцией — благодаря развитию технологии 5G оно воплощается в жизнь уже сейчас. При этом, мы слышим о появлении нового веяния — Интернета ощущений.

— Интернет вещей уже давно на слуху, но что же такое Интернет ощущений?

— Интернет чувств — это возможность передачи не только текста, изображений, звука и видео, но и тактильной информации. Видеозвонки, потоковые видеосервисы, онлайн-кинотеатры, передающие фильмы в высочайшем качестве, видеоконференции с участием десятков собеседников — далеко не предел той масштабной цифровизации, которая затрагивает все аспекты нашей жизни. Следующим этапом после оцифровки голоса и видео станет оцифровка ощущений. Это тот самый Интернет чувств, о котором давно говорят футурологи, и который наконец постепенно становится ближе к реальности.

Согласно недавнему исследованию компании Ericsson, более 60% опрошенных пользователей ждут появления смартфонов, экраны которых принимают форму цифровых иконок и передают ощущения от нажатия кнопок.

—Не случится ли такого, что мы слишком уйдем в виртуальную реальность, и в какой-то момент не захотим оттуда выбираться? Не потеряем ли мы связь с реальным миром?

— Можно посмотреть на эту ситуацию и с другой стороны. Когда появился прорыв в ядерных технологиях, мир ученых разделился на два лагеря. Один говорил, что мирный атом — это залог существования человечества: дешевая энергия, полеты в космос и т. д. Другой — об атомной бомбе и угрозе человечеству. Мы предпочитаем быть в этом споре на светлой стороне. Возьмем тот же локдаун — то, что нам кажется виртуальным, уже вполне реально. C введением карантинных мер мы с вами проводим онлайн более 8 часов в день. С развитием индустрии гаджетов и Интернета чувств мы сможем транслировать тактильные ощущения, т. е. ощущать виртуальные объекты также «реально», как реальные объекты.

Вполне возможно появление голографических коммуникаций без необходимости надевать громоздкие очки дополненной реальности, поскольку такую же картинку смогут обеспечивать экраны смартфонов.

Быстрые соединения и прогресс в области искусственного интеллекта приведут к появлению «умных» наушников со встроенной функцией синхронного перевода с любого языка мира. Интернет чувств позволит сократить количество походов к врачу. Уже сегодня многие параметры здоровья можно измерять при помощи гаджетов. В будущем их роль будет только расти, а высокая скорость передачи данных позволит проводить полноценную проверку состояния здоровья удаленно.

Голографические технологии и средства дополненной реальности смогут заменять походы в музеи или прогулки по известным достопримечательностям.

— Этот тотально подключенный мир, о котором мы говорим, поднимает вопрос кибербезопасности на совершенно новый уровень. Как нивелировать эти риски?

— Многие боятся восстания машин, но тут нужно смотреть на то, кто опаснее: человек или машина. Кто генерирует хакерские атаки? Не машины же. С другой стороны, технологии дают хакерам новые возможности: можно подключиться удаленно, сломать, разрушить и остаться незамеченным. Те же аварии в энергосистемах. К примеру, Венесуэла в прошлом году в результате хакерской атаки осталась без электроэнергии. И такие истории происходят с пугающей регулярностью. Но есть и хорошая новость: 5G считается одной из самых защищенных технологий связи. Мы в Ericsson очень сильно концентрируемся на этом вопросе, и наши решения в области безопасности на очень глубоком уровне: безопасность — это ядро сети.