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Более 870 млн электронных счетов-фактур выписано в РК

Atlassian Day Kazakhstan

Фоторепортаж с конференции Atlassian Day Kazakhstan, посвященной программной разработке.

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