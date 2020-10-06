Анатолий Свищев, InformConsulting: как мы прошли путь от самостоятельной разработки с помощью Atlassian до статуса золотого партнера

Atlassian инструменты: которые будут полезны не только в IT-бизнесе.

Компании Atlassian в этом году исполнилось 18 лет, за этот период были созданы культовые продукты Jira Software, Jira Service Desk, Confluence, Bitbucket. Эти решения помогают бизнесу и командам организовывать свою работу. Особенно это актуально сейчас для организации удаленной работы персонала. О том, как такую экспертизу внедрить и какие результаты возможно достичь благодаря решениям Atlassian, рассказывает Анатолий Свищев, генеральный директор Группы компаний InformConsuling.

— Анатолий, расскажите почему именно Atlassian? Что это за продукты и для чего они необходимы современному бизнесу?

— Вы знали, что решения Atlassian позволяют управлять отрядом беспилотных космических кораблей NASA, необходимых для исследования нашей Солнечной системы, собирать автомобили и внедрять передовые технологии Audi, фиксировать все процессы взаимодействия с клиентами в мировых финансовых организациях? С помощью решений возможно настроить работу над проектами, организовать службу поддержки, вести проектную, да и любую другую документацию, работать с программным кодом и решать множество других задач.

История развития Atlassian способна вдохновить команды молодых и амбициозных разработчиков, показывая, что вера в свои возможности и идея могут сотворить невероятное. В 2002 году Atlassian решили создать два приятеля-студента, Майк и Скотт, в запасе у них была кредитная карта и, конечно, мечта. Сегодня Atlassian — это 4000 сотрудников, свыше 170 000 клиентов по всему миру с годовой выручкой более 1 млрд долларов.

— Вы используете решения Atlassian в своей компании? Как развивалось Ваше сотрудничество?

— Началось все в 2011 году, когда в компании пришло время для небольших структурных изменений, и нам необходимо было быстро выстроить инфраструктуру, которая позволила бы с наименьшими временными затратами организовать процессы и наладить работу по разработке наших информационных систем. Так мы и начинали сотрудничество с Atlassian в качестве клиентов. Решения Atlassian настолько увлекли наших специалистов и упростили процессы разработки, что с 2016 года это внутреннее направление переродилось в коммерческую практику, и с тех самых пор мы решили делиться опытом и рассказывать о том, почему эти решения необходимы современным компаниям.

В этот непростой период, связанный с пандемией Covid-19, мы смогли достичь результатов, к которым стремительно шли на протяжении всего времени. И сегодня InformConsulting получил статус «Gold» в партнерской программе Atlassian Solution Partner. Золотой статус подтверждает соответствие самому высокому уровню требований для реализации и внедрения продуктов Atlassian в компаниях всех масштабов: от малого бизнеса до крупных корпораций. Сегодня мы являемся единственным официальным партнером Atlassian на территории Казахстана.

— Вы сказали про разработку, а какие решения используются для этого в компании? Применяете ли решения Atlassian к другим бизнес-подразделениям?

— Вначале мы использовали решение Jira Software для организации процессов разработки нашего программного обеспечения для центров крови, управления проектными работами и контроля исполнения поставленных задач. Кроме того, с помощью решения Jira Software ежедневно работает наш отдел тестирования, выявляя, фиксируя и регистрируя задачи для команды разработчиков.

Но не стоит забывать, что мы являемся не только разработчиками программного обеспечения, но и интегратором программных решений. Мы предоставляем проектную экспертизу и техническое сопровождение нашим клиентам. Следя за качеством своей работы, очень важно не пропускать поставленные перед нами задачи, вовремя реагировать и фиксировать выполненную работу и самое главное — контролировать весь процесс, от постановки до завершения текущих вопросов. Учитывая объем обращений в нашу техническую поддержку, уже не представить, как можно было бы справиться без Jira Service Desk, который позволяет регистрировать обращения клиентов, отслеживать процесс работы, фиксировать затраченное время на выполнение той или иной задачи и предоставлять полной отчет по работе отдела Support.

На самом деле, в процессе работы с решениями Jira и Confluence мы увидели, что они обладают огромнейшим потенциалом и помогают компаниям расти и развиваться даже в условиях кризиса. Ведь за каждым великим достижением стоит команда. Над чем бы ни шла работа, от вопросов сферы здравоохранения, управления проектами аэрокосмической отрасли до проведения аварийно-спасательных работ или доставки пиццы, все это делают люди. Пока вы небольшая динамично развивающаяся команда, вы владеете всей информацией о рабочих процессах. Но когда вы перерастаете команду из 10 человек, контролировать бизнес-процессы компании становится гораздо сложнее. Особенно это актуально в моменты, когда ключевой сотрудник уходит из компании, забирая с собой знания о ведущем проекте. Что вы будете делать через год, когда потребуется информация (исходные коды, источники данных, задачи) по этому проекту?

Продукты Atlassian сформируют единый разум организации в «Корпоративной Википедии», где будет доступен в любое время весь багаж используемых знаний и необходимый опыт, который позволит компании расти, несмотря на различные трансформации внутри команды.

— Какие преимущества вы бы выделили в работе с решениями Atlassian прежде всего?

— Первым важным преимуществом я бы все-таки выделил «Низкий порог входа». Это ценно в первую очередь тем, что при внедрении нового инструмента в команду или компанию, необходимо, чтобы им пользовались. Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда сотрудники игнорируют новые технологии и решения по причине того, что разбираться сложнее, чем работать по привычной схеме. В случае с Atlassian такого не происходит, потому что каждый пользователь видит улучшения для себя. Всего несколько часов — и команда может приступить к привычной работе, используя новые технологии.

Существует целая экосистема, благодаря которой можно начать знакомство с Atlassian, повысив продуктивность не только себя, но и сотрудников, а также научиться правильному делегированию, от простых задач до обязанностей в команде. Например, для распределения задач легче завести канбан-доску в Trello и разделить их на категории «‎важное», «‎срочное», «‎закончить на этой неделе» и тому подобное. Во-первых, сложно держать все в голове, а во-вторых, так вы приучите мозг фильтровать информацию и не распыляться среди текущих дел. Это важно как в личной жизни, так и в управлении бизнес-процессами или глобальными государственными проектами. В Trello каждый участник команды может решать задачи самостоятельно и не требовать ежеминутного контроля, ведь необходимо выстраивать доверительные отношения. Доверие должно работать во благо всем — руководителю легче сосредоточиться на глобальных целях, а сотрудникам — расти в профессиональном плане. Принцип работы с канбан-досками изначально разработан и внедрен компанией Toyota и славится эффективностью метода бережливого производства не только в производственных организациях, но и в других сферах бизнеса. К тому же, проверить функционал Trello на себе вы можете совершенно бесплатно, зарегистрировавшись на официальном сайте.

Второе преимущество — «Гибкость», ведь функционал решений подойдет как для IT-компаний, так и для государственных учреждений, производства, финансовых организаций. Все это наши клиенты, которые используют ежедневно продукты Atlassian в своей работе. Гибкость, которая существует в Jira, при должном использовании инструмента и, что важно, понимании всех процессов и методологий, позволит кастомизировать под любые ваши задачи. Помимо этого, если вы планируете перейти к таким инструментам, как гибкая методология, и интересуетесь бережливым производством, или уже используете эти технологии в организации, то Atlassian поможет вам сформировать необходимую для этого экспертизу.

Кроме того, я бы выделил «Модульность». Часто, покупая тот или иной продукт, мы используем только базовый функционал решения, не применив его дополнительные функции. Которые, будем откровенны, значительно увеличивают его стоимость, но не всем они необходимы. В случае с Atlassian вы приобретаете базовый продукт и при возможности уже выбираете модули, конкретно подходящие под сферу вашего бизнеса. Поэтому существует Marketplace, где на сегодняшний момент представлены десятки тысяч плагинов, которые дают дополнительный функционал. Это может быть CMDB, риск-менеджмент, работа с KPI, расширенная отчетность, структурирование данных.

И самое важное преимущество — это «Отчетность», ведь функционал Jira предоставляет невероятную возможность для формирования отчетов в сжатые сроки. Все, что необходимо сделать, это задать параметры и сгенерировать отчет в считанные минуты, в соответствии с последними актуальными данными в системе.

— Это интересно. Кто кроме IT-компаний, может использовать продукты Atlassian?

— У компании Atlassian огромное семейство продуктов, но сегодня мы как официальные партнеры предлагаем сконцентрироваться на основных — Jira Core, Service Desk, Confluence и Jira Software.

Объедение решений и использование Jira Software, Jira Service Desk и Confluence в связке является идеальным вариантом для организации любых бизнес-процессов в компании любых масштабов. Решения помогут автоматизировать бизнес-процессы, избавить от рутинной работы и уменьшить влияние человеческого фактора. Возможности решений Atlassian подойдут для всех отделов компании, будь то HR, безопасность, маркетинг и продажи, проектный отдел, IT или Support.

— Складывается ощущение, что это необходимый инструмент. Так ли он прост в работе?

— Использование Jira и Service Desk, конечно же, не является волшебной палочкой. Вам все еще нужно здраво подходить к организации работы, построению бизнес-процессов и уровню бюрократии в вашем бизнесе. Часто бывает, что после начала использования этих инструментов оказывается, что многие вещи можно делать быстрее и проще, что не нужно тратить день на подготовку отчета или два часа каждый день — на коммуникации. Нет необходимости каждый раз по крупицам собирать данные и думать над тем, как приступить к выполнению задачи или проекта. Но, чтобы так не делать, необходимо с умом подойти к выбранной методологии и использованию инструментов.

Для начала стоит попробовать использование продуктов Jira, Confluence для команд из 10 человек. Годовая стоимость не превысит 10 000 тенге за продукт, и вы сможете в полной мере ощутить возможности методологии Agile, которой сегодня придерживаются крупнейшие мировые компании. Это позволит избежать затрат на продукты, которые, возможно, вам не понравятся.

Возможности настроек продуктов Atlassian коррелируются с экспертизой. Для того, чтобы выстроить сложный бизнес-процесс с автоматическим созданием/закрытием задач и другими инструментами автоматизации, вам необходимо достаточно глубоко самому разобраться в инструментах, плагинах, подходах и ознакомиться с лучшими практиками организации того или иного процесса. Разобраться самостоятельно в выборе продуктов, конечно, можно, потратив на изучение инструментов не один час и,. возможно, не один месяц. Но не всегда в этом есть смысл. Поэтому лучше всего доверить эту работу профессионалам — для выбора необходимых инструментов в сфере вашего бизнеса, быстрого внедрения и настройки решений Atlassian.